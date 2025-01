La decisione della Regione Lombardia di non distribuire etilometri nei locali suscita polemiche e preoccupazioni.

La bocciatura della mozione sugli etilometri

Il consiglio regionale della Lombardia ha recentemente respinto una mozione proposta da Samuele Astuti del Partito Democratico, che chiedeva l’acquisto e la distribuzione di etilometri nei locali e ristoranti. Questa iniziativa mirava a consentire ai clienti di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida, un passo che avrebbe potuto contribuire a una maggiore sicurezza stradale e a una riduzione degli incidenti legati all’abuso di alcol.

Le motivazioni della Regione

Guido Bertolaso, assessore al welfare, ha giustificato la bocciatura affermando che l’acquisto di etilometri non rientra nelle competenze regionali, poiché già previsto da una normativa nazionale. Bertolaso ha inoltre sottolineato che la Regione è già attivamente impegnata nella prevenzione della dipendenza da alcol, in particolare nel contesto della lotta al disagio giovanile. Tuttavia, questa posizione ha sollevato interrogativi sulla reale efficacia delle misure di prevenzione attuate finora.

Le critiche del Partito Democratico

La reazione del Partito Democratico non si è fatta attendere. Astuti e Paolo Romano hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che la maggioranza non prenda sul serio la questione della prevenzione. Secondo loro, invece di affrontare concretamente i problemi, la Regione preferisce adottare misure punitive, come l’inasprimento delle pene, che risultano inefficaci nel contrastare un fenomeno così grave come l’abuso di alcol. Romano ha anche criticato la normativa nazionale, definendola estremamente restrittiva e inapplicata, evidenziando che i dati sugli incidenti non mostrano alcuna diminuzione significativa.

Un’opportunità persa per la sicurezza stradale

La decisione della Lombardia di non distribuire etilometri nei locali rappresenta un’opportunità persa per migliorare la sicurezza stradale. In un periodo in cui gli incidenti legati all’alcol continuano a rappresentare una seria minaccia, l’implementazione di strumenti di prevenzione come gli etilometri potrebbe fare la differenza. La mancanza di iniziative concrete in questo ambito solleva preoccupazioni non solo per la salute pubblica, ma anche per la responsabilità delle istituzioni nel garantire un ambiente più sicuro per tutti.