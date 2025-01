Il consiglio comunale di Milano discute i lavori di sondaggi richiesti da Milan e Inter

Il contesto dei lavori al Parco dei Capitani

Il Parco dei Capitani, situato a San Siro, è al centro di un acceso dibattito dopo l’inizio dei lavori di sondaggi geognostici richiesti dai club calcistici Milan e Inter. Questi rilievi, autorizzati dal Comune, sono finalizzati a valutare la fattibilità di un possibile acquisto dell’area per la costruzione di un nuovo stadio. Tuttavia, la modalità con cui sono stati eseguiti i lavori ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i membri del consiglio comunale.

Le preoccupazioni dei residenti

Numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di paletti di legno lasciati nel parco senza alcuna recinzione o segnaletica di cantiere. Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza del gruppo misto, ha espresso il suo disappunto durante la seduta del consiglio comunale, sottolineando che un parco pubblico non dovrebbe essere trasformato in un’area di cantiere senza le dovute precauzioni. Le fotografie inviate dai residenti mostrano un’area verde frequentata da famiglie e bambini, ora disseminata di pali di varia altezza, creando un potenziale rischio per la sicurezza.

Le dichiarazioni del consiglio comunale

Fedrighini ha messo in evidenza la mancanza di autorizzazioni per l’ingresso di mezzi di scavo e l’assenza di planimetrie che illustrino i lavori in corso. Ha inoltre sottolineato che un intervento in un parco dovrebbe sempre prevedere l’allestimento di un cantiere temporaneo, completo di recinzioni per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione degli spazi pubblici e sulla necessità di tutelare le aree verdi della città, specialmente in un contesto in cui il dibattito sulla costruzione di nuovi stadi è già molto acceso.

Le reazioni della comunità

La comunità di San Siro si è mobilitata per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo ai lavori in corso. Molti residenti temono che la trasformazione del Parco dei Capitani in un’area di cantiere possa compromettere la qualità della vita nel quartiere. Le polemiche si intensificano, con richieste di maggiore trasparenza da parte delle autorità locali e di un coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro ambiente. La questione dei sondaggi geognostici rappresenta solo l’ultimo capitolo di un dibattito più ampio sulla gestione degli spazi pubblici e sul futuro dello sport a Milano.