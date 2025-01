Il Comune di Milano annuncia la decadenza della concessione per la Masseroni Marchese a causa di inadempienze finanziarie.

La situazione attuale del centro sportivo di via Terzaghi

La gestione del centro sportivo di via Terzaghi, affidata alla società Masseroni Marchese, si trova in una situazione critica dopo la recente decisione del Comune di Milano di dichiarare la decadenza della concessione. Questa decisione è stata presa a seguito del mancato pagamento delle fidejussioni, che ammontano a circa 4,5 milioni di euro. La determina dirigenziale, emessa il 10 gennaio, ha stabilito che la convenzione tra la società e il Comune è decaduta, lasciando la Masseroni Marchese con l’obbligo di lasciare la struttura entro il 31 agosto.

Le fidejussioni e le conseguenze economiche

Le fidejussioni, stipulate nel 2011 e nel 2014, erano state richieste a garanzia degli importi concessi dall’Istituto del Credito Sportivo per la realizzazione di un nuovo impianto e per opere di bonifica. Nonostante la Masseroni Marchese avesse regolarmente pagato le rate di rimborso fino alla fine del 2022, la situazione è precipitata quando la società ha smesso di adempiere ai propri obblighi. L’Istituto del Credito Sportivo ha quindi risolto i contratti di mutuo, costringendo il Comune a pagare la fidejussione, aggravando ulteriormente la situazione economica della società.

Criticità e proposte non accolte

Oltre ai problemi finanziari, la Masseroni Marchese ha affrontato anche difficoltà legate alla documentazione tecnica. Nel 2021, la società ha presentato un progetto “a sanatoria” per opere difformi, ma non ha fornito le integrazioni richieste dal Comune, come l’aggiornamento dell’agibilità e il certificato di prevenzione incendi. La proposta di concordare un piano di rientro del debito, legata alla realizzazione di nuovi campi da padel, è stata respinta, poiché il Comune ha ritenuto prioritario il rimborso delle fidejussioni e il completamento della documentazione necessaria.

Il futuro del centro sportivo e della Masseroni Marchese

La situazione del centro sportivo di via Terzaghi è emblematicamente rappresentativa delle difficoltà che molte società sportive affrontano nella gestione delle strutture. Con la scadenza della concessione e l’obbligo di lasciare la struttura, la Masseroni Marchese si trova ora a dover rivedere completamente i propri piani. La questione è ulteriormente complicata dalla recente decisione del Comune di non prorogare la concessione per un altro centro sportivo, quello di via Madruzzo, creando un clima di incertezza per il futuro delle attività sportive nella zona.