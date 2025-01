Un tragico incidente segna la kermesse politica di Forza Italia a Roccaraso, lasciando un vuoto incolmabile.

Un giovane promettente perde la vita

Luca Palmegiani, un giovane di 25 anni e ex coordinatore provinciale di Forza Italia giovani di Latina, ha tragicamente perso la vita sabato scorso a Roccaraso. Il giovane politico si trovava in città per partecipare alla kermesse del suo partito, “Azzurri in vetta”, quando è caduto dal terzo piano di un albergo. L’allerta è scattata intorno alle 15, con il personale del 118 che è intervenuto prontamente, ma purtroppo le sue condizioni erano già disperate al momento del soccorso.

Ultimi messaggi sui social

Poco prima della sua caduta, Palmegiani aveva condiviso due post toccanti su Instagram, salutando amici e familiari con parole cariche di affetto e nostalgia. “Voglio varcare il confine della gabbia che mi opprime”, scriveva nel primo messaggio, mentre nel secondo esprimeva il suo amore per i compagni di partito, promettendo di proteggerli dall’alto. Questi messaggi hanno sollevato interrogativi sulla natura della sua morte, suggerendo che potesse trattarsi di un gesto volontario.

Un vuoto incolmabile nella politica giovanile

La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi amici e familiari, ma anche molti esponenti politici. Licia Ronzulli lo ha ricordato come un ragazzo sempre presente e disponibile, mentre Orlando Angelo Tripodi ha descritto Luca come un punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia. La kermesse politica è stata immediatamente annullata, e si è deciso di tenere una messa in suo ricordo. Antonio Tajani, presente all’evento, ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l’importanza che Luca attribuiva al suo partito, considerato la sua seconda famiglia.