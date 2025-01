Scopri le novità sulla zona a traffico limitato nel Quadrilatero della moda a Milano.

Un passo verso la sostenibilità urbana

Milano si prepara a una significativa trasformazione della mobilità urbana con l’introduzione di una nuova zona a traffico limitato nel celebre Quadrilatero della moda. Questa iniziativa, annunciata dal sindaco Beppe Sala, mira a ridurre il numero di veicoli nel centro storico, migliorando così la qualità dell’aria e la vivibilità della città. La ZTL entrerà in funzione a breve, con controlli attivi tramite telecamere che monitoreranno gli accessi all’area.

Dettagli sulla sperimentazione

Il sindaco ha chiarito che ci sarà un periodo di sperimentazione di due mesi, durante il quale non verranno emesse multe. Questo approccio consentirà ai cittadini di familiarizzare con le nuove regole e di comprendere meglio il funzionamento della ZTL. Durante questo periodo, l’amministrazione comunale si concentrerà anche sul dialogo con i residenti e i proprietari di garage, per garantire una transizione fluida e senza inconvenienti.

Telecamere e gestione degli accessi

Le telecamere, che saranno attive 24 ore su 24, saranno in grado di rilevare i veicoli in ingresso nel Quadrilatero. Tuttavia, il sindaco ha rassicurato che il sistema è progettato per disattivare le multe nel caso in cui un veicolo entri in un garage. Questo è un aspetto cruciale per evitare disagi ai residenti e ai commercianti della zona. La nuova ZTL coprirà un’area ben definita, comprendente strade come via Manzoni, corso Monforte e via Cino del Duca, creando un ambiente più sicuro e accessibile per pedoni e ciclisti.

Impatto sulla mobilità e sul commercio

Questa iniziativa non solo mira a migliorare la qualità della vita dei milanesi, ma ha anche l’obiettivo di promuovere il commercio locale. Riducendo il traffico veicolare, si prevede un aumento della frequentazione pedonale, che potrebbe tradursi in maggiori opportunità per i negozi e i ristoranti della zona. Inoltre, l’amministrazione comunale sta valutando ulteriori misure per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e della mobilità sostenibile, come biciclette e monopattini elettrici.