I consiglieri Monguzzi e Fedrighini chiedono la pubblicazione integrale dei dati sul traffico

La questione della trasparenza dei dati

Negli ultimi mesi, la questione della trasparenza dei dati sul traffico a Milano è diventata un tema caldo, sollevato da due consiglieri comunali di maggioranza, Carlo Monguzzi di Europa Verde ed Enrico Fedrighini del gruppo misto. Questi esponenti politici hanno espresso la loro preoccupazione riguardo alla gestione delle informazioni relative agli ingressi di veicoli nelle aree a traffico limitato, come Area B e Area C. Secondo loro, la pubblicazione dei dati è ferma da settembre 2024, e quando vengono resi disponibili, risultano incompleti.

Il problema dei dati parziali

I consiglieri hanno sottolineato che i rapporti sulla mobilità, come quello di Amat, non includono informazioni cruciali sugli ingressi di veicoli prima delle 7.30 e dopo le 19.30, che rappresentano circa il 20% del traffico. Questa omissione è considerata inaccettabile, poiché ogni veicolo contribuisce al traffico e all’inquinamento, indipendentemente dall’orario di ingresso. Monguzzi e Fedrighini sostengono che la mancanza di dati completi ostacola la possibilità di apportare modifiche efficaci alle politiche di mobilità, che attualmente non stanno funzionando come dovrebbero.

La richiesta di maggiore accesso ai dati

In una lettera aperta al Comitato per la legalità e la trasparenza, guidato dall’ex magistrato Gherardo Colombo, i due consiglieri hanno chiesto che i dati siano resi disponibili a tutti i cittadini. Hanno evidenziato che la conoscenza di tali informazioni è di evidente interesse pubblico e potrebbe fornire indicazioni utili per migliorare l’efficacia delle aree a traffico limitato. Monguzzi e Fedrighini hanno anche criticato l’assessora alla mobilità, Arianna Censi, accusandola di considerare i dati come una proprietà privata, fornendo solo informazioni parziali e a discrezione.

Il contesto della mobilità milanese

La situazione del traffico a Milano è critica, con un aumento dello smog e una diminuzione della qualità dell’aria. I consiglieri hanno richiamato l’attenzione sul fatto che il sindaco stesso ha riconosciuto che il traffico non diminuisce, anzi, sta aumentando. Non è nascondendo la realtà che si possono ottenere miglioramenti. La richiesta di trasparenza e di accesso ai dati è quindi fondamentale per permettere ai cittadini di comprendere meglio la situazione e per promuovere politiche più efficaci nella gestione del traffico e della mobilità urbana.