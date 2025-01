Un inseguimento che ha scosso Milano e sollevato interrogativi sulla condotta delle forze dell'ordine.

Il dramma di Ramy Elgaml

Il tragico inseguimento che ha portato alla morte di Ramy Elgaml a Milano ha sollevato un acceso dibattito pubblico e politico. La vicenda ha avuto inizio quando i carabinieri hanno tentato di fermare Ramy e il suo amico Fares Bouzidi, che si trovavano a bordo di uno scooter. L’inseguimento si è concluso in modo drammatico, con Ramy che ha perso la vita e Fares ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Le versioni dei fatti sono contrastanti: da un lato, l’Arma sostiene che i ragazzi abbiano avuto un incidente autonomo, dall’altro, i residenti del quartiere Corvetto parlano di un possibile speronamento da parte delle forze dell’ordine.

Le indagini e le polemiche

La procura di Milano sta ora valutando la possibilità di contestare l’omicidio volontario con dolo eventuale per il carabiniere alla guida, attualmente indagato per omicidio colposo stradale. I filmati delle dashcam e delle telecamere stradali stanno fornendo elementi cruciali per la ricostruzione dei fatti. In particolare, un video diffuso ha mostrato i