L'ex coordinatore di Italia Viva si unisce a Forza Italia, portando il numero dei consiglieri a 9.

Un nuovo ingresso per Forza Italia

Forza Italia continua la sua espansione in Lombardia con l’ingresso di Giuseppe Licata, ex coordinatore di Italia Viva. Questo passaggio segna un momento significativo per il partito, che ora conta 9 consiglieri regionali, un incremento notevole rispetto ai 6 iniziali dopo le elezioni del 2023. Licata, eletto a Varese, ha deciso di unirsi al gruppo azzurro, contribuendo così a rafforzare la presenza di Forza Italia nel consiglio regionale.

Le dichiarazioni di Alessandro Sorte

Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia, ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Licata, sottolineando come il partito si stia radicando sempre più sul territorio. Secondo Sorte, gli iscritti a Forza Italia in Lombardia nel 2024 sarebbero circa 22mila, un dato che evidenzia la crescita e il consolidamento del partito. Durante una conferenza stampa, ha anche affermato che l’obiettivo è quello di occupare uno spazio politico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, con un approccio determinato e strategico.

Il futuro di Forza Italia

Con l’ingresso di Licata, il gruppo di Forza Italia ha visto un aumento del 50% rispetto al giorno dopo le elezioni. Tuttavia, Sorte ha chiarito che non ci sono richieste di rimpasto in giunta, affermando che il partito è un pilastro della giunta regionale e non intende chiedere cambiamenti attraverso conferenze stampa. Attualmente, Forza Italia conta due assessori regionali e diversi consiglieri, tra cui il capogruppo Fabrizio Figini e altri nomi noti come Giulio Gallera e Ruggero Invernizzi.

Le motivazioni di Licata

Giuseppe Licata ha spiegato che il suo passaggio a Forza Italia è una scelta convinta, motivata dalla necessità di portare avanti progetti concreti per la Lombardia. Ha evidenziato l’importanza di affrontare temi come le infrastrutture, il cyberbullismo e la denatalità. Licata ha anche sottolineato come Forza Italia stia rinnovando la sua immagine, combinando valori liberali con un’attenzione particolare ai più fragili e alla solidarietà, elementi che considera fondamentali per un’azione politica efficace.

Il supporto di Letizia Moratti

Letizia Moratti, ora eurodeputata di Forza Italia, ha accolto con entusiasmo Licata nel partito, evidenziando come la sua esperienza e il suo approccio pragmatico rappresentino un valore aggiunto per Forza Italia. Moratti ha sottolineato l’importanza di costruire rapporti solidi con tutti gli attori politici, inclusi quelli dell’opposizione, per affrontare le sfide delle comunità locali. La visione di una politica che supera le barriere ideologiche per concentrarsi sui bisogni reali delle persone è un tema centrale nel discorso di Moratti.