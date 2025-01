Le sedute dei consigli municipali di Milano saranno trasmesse in diretta su Youtube per promuovere la partecipazione dei cittadini.

Un’iniziativa per la trasparenza

Milano si prepara a un’importante innovazione nel campo della comunicazione pubblica. A partire da ora, le sedute dei consigli municipali saranno trasmesse in diretta streaming su Youtube. Questa iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini nella vita politica locale. Palazzo Marino ha sottolineato che questa novità si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione degli organi municipali, avviato nel 2022 con l’approvazione delle linee di indirizzo per il decentramento amministrativo.

Un nuovo modo di comunicare

Nel marzo 2023, l’amministrazione ha affidato a Be Content Communication il servizio di comunicazione via social per i Municipi, creando pagine Facebook e Instagram per ciascuna municipalità. Questo piano editoriale mira a coinvolgere attivamente i cittadini, promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico locale. L’assessora al decentramento e ai servizi civici, Gaia Romani, ha dichiarato che la valorizzazione dei Municipi passa anche attraverso strumenti di comunicazione che accorciano le distanze tra cittadini e pubblica amministrazione. Le sedute in streaming rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinare le istituzioni ai cittadini.

La storia del decentramento a Milano

Il decentramento municipale a Milano ha una lunga storia, iniziata negli anni ’70 con l’istituzione di 20 Zone. Nel 1999, queste sono state ridotte a 9, mantenendo inalterati i confini. Con le elezioni del 2016, le Zone sono diventate Municipi, introducendo l’elezione diretta del presidente e la creazione di una giunta municipale. Oggi, i 9 Municipi sono retti da una maggioranza di centrosinistra, con il Municipio 7 che si estende su un’area di 31,34 kmq, mentre il Municipio 1, il più piccolo, copre solo 9,67 kmq. Questa nuova iniziativa di streaming si inserisce in un contesto di evoluzione e modernizzazione della comunicazione pubblica, rendendo le istituzioni più accessibili e trasparenti.