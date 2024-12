L'innovazione digitale migliora l'esperienza dei cittadini nei servizi anagrafici.

Un cambiamento significativo nei tempi di attesa

Negli ultimi mesi, i servizi anagrafici hanno subito una trasformazione notevole, portando i tempi di attesa per fissare un appuntamento per la carta d’identità da 60 a soli 15 giorni. Questo cambiamento è il risultato di un’innovazione digitale e di una revisione dei processi interni, che hanno reso i servizi più accessibili e a misura di cittadino. La nuova organizzazione ha permesso di erogare oltre 216.000 carte d’identità nel 2024, con un incremento del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Accessibilità e personalizzazione degli appuntamenti

Una delle novità più apprezzate è la possibilità di prenotare appuntamenti in base alle proprie esigenze, senza dover accettare il primo slot disponibile. Questo approccio personalizzato ha reso l’esperienza più fluida e soddisfacente per i cittadini. Inoltre, è ora possibile prenotare fino a 180 giorni prima della scadenza della carta d’identità, facilitando ulteriormente la pianificazione. La digitalizzazione ha anche reso più semplice il cambio di residenza, con una procedura online che ha liberato risorse per altri servizi.

Un servizio al passo con i tempi

La digitalizzazione non si limita solo alla prenotazione degli appuntamenti. Infatti, il Fascicolo del Cittadino ha visto una crescita significativa, con 1,4 milioni di utenti, di cui il 46% residenti. Questo ha portato a un utilizzo maggiore della piattaforma nazionale per i cambi di residenza, con l’80% delle operazioni effettuate online. La soddisfazione dei cittadini è testimoniata da un aumento del ‘Net promoter score’ e da un Customer Satisfaction Score stabile sopra il 90%. Questi risultati dimostrano che l’ottimizzazione dei processi ha un impatto diretto sulla qualità del servizio offerto.

Un ambiente più accogliente per tutti

Oltre all’efficienza, l’attenzione alla qualità dell’esperienza utente è fondamentale. Le sedi anagrafiche sono state rese più accoglienti, con aree gioco per i bambini e servizi dedicati per le persone con disabilità. Queste iniziative non solo migliorano l’accessibilità, ma dimostrano anche un impegno verso una cittadinanza attiva e inclusiva. L’invio della Costituzione ai neo 18enni è un esempio di come si possa valorizzare la partecipazione dei giovani alla vita del Paese.