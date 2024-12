Il comune di Milano cerca un nuovo gestore per il progetto di affitti accessibili.

Un’iniziativa per affrontare la crisi abitativa

Il progetto “Ospitalità solidale” del comune di Milano rappresenta una risposta concreta alla crescente difficoltà dei giovani nel trovare abitazioni a prezzi accessibili. Con l’aumento dei costi immobiliari e un mercato sempre più competitivo, l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’iniziativa, avviata nel 2014, per garantire ai giovani la possibilità di avere una casa tutta loro. Questo progetto non solo offre soluzioni abitative, ma promuove anche la creazione di una comunità solidale, dove i residenti possono interagire e supportarsi a vicenda.

Affitti accessibili per giovani tra i 18 e i 30 anni

Il bando attualmente aperto dal comune di Milano mira a trovare un nuovo gestore per gli appartamenti situati nei quartieri Ponti e Niguarda. Questi alloggi saranno destinati a giovani studenti e lavoratori precari, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che desiderano emanciparsi dal nucleo familiare. Gli appartamenti, in totale 24 monolocali, saranno concessi in affitto a costi contenuti, con l’obiettivo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Inoltre, il comune ha previsto che gli alloggi siano concessi in comodato d’uso gratuito per un periodo di 10 anni, garantendo così una stabilità economica per i futuri inquilini.

Un’opportunità per la comunità

Il progetto non si limita a fornire semplici abitazioni, ma incoraggia anche la partecipazione attiva della comunità. Le proposte per la gestione degli appartamenti dovranno includere un piano economico e un progetto gestionale che favorisca il potenziamento dell’iniziativa. Questo approccio mira a creare un ambiente di vicinato solidale, dove i residenti possono collaborare e organizzare attività sociali, contribuendo così a un tessuto sociale più coeso e attivo. Il comune di Milano invita sia soggetti privati che pubblici a presentare le loro proposte, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, per garantire il successo di questo ambizioso progetto.