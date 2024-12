Un tributo a Carlo Lucchina, figura chiave nella sanità lombarda, scomparso all'età di 75 anni.

Un leader indimenticabile nella sanità lombarda

La recente scomparsa di Carlo Lucchina, storico ex manager della sanità lombarda, ha suscitato un profondo cordoglio in tutta la regione. Lucchina, originario di Varese, aveva 75 anni ed era malato da tempo. La notizia della sua morte è stata confermata da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, che hanno espresso la loro tristezza per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al miglioramento del sistema sanitario.

Durante il suo mandato come direttore generale della Sanità, durato dieci anni, Lucchina ha avuto un ruolo cruciale nel trasformare e modernizzare il sistema sanitario lombardo, portandolo a livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La sua visione lungimirante e il suo dinamismo hanno ispirato molti, rendendolo un esempio da seguire per i suoi collaboratori.

Un’eredità di eccellenza e dedizione

Fontana e Bertolaso hanno sottolineato come la dedizione e l’impegno instancabile di Lucchina per il bene comune rimarranno un punto di riferimento per tutti. La sua capacità di ascoltare e coinvolgere gli altri ha creato un ambiente di lavoro collaborativo e produttivo, dove le idee innovative potevano prosperare. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la Regione Lombardia e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Il presidente della commissione sostenibilità sociale del consiglio regionale, Emanuele Monti, ha condiviso un ricordo personale, definendo Lucchina un grande amico e un manager della sanità pubblica che ha segnato un’epoca. Monti ha espresso gratitudine per il contributo di Lucchina alla comunità, sottolineando l’affetto che molti lombardi provano nei suoi confronti.

Un percorso professionale straordinario

La carriera di Carlo Lucchina è stata caratterizzata da un impegno costante e da risultati significativi. Dopo aver lavorato in un’impresa metalmeccanica, è entrato a far parte della Provincia di Varese nel 1970, dove ha ricoperto vari incarichi. È stato direttore generale della Provincia e ha guidato l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo, prima di assumere il ruolo di direttore generale della Sanità in Regione Lombardia.

La sua opera ha avuto un impatto duraturo, contribuendo a implementare riforme che hanno migliorato l’accesso alle cure per i cittadini. Anche se ha affrontato sfide, come la recente condanna della Corte dei Conti, il suo contributo alla sanità lombarda rimane indiscutibile. La sua memoria vivrà attraverso le riforme e i miglioramenti che ha portato nel sistema sanitario, e il suo spirito continuerà a ispirare le future generazioni di professionisti della salute.