Un sondaggio rivela il predominio del centrosinistra a Milano, con il Pd primo partito.

Il contesto politico milanese

In un clima politico in continua evoluzione, il recente sondaggio condotto da Youtrend ha rivelato che, se si votasse oggi, il centrosinistra a Milano otterrebbe oltre il 50% dei consensi. Questo dato, sebbene non rappresenti una consultazione immediata, offre uno spaccato interessante delle preferenze degli elettori milanesi in vista delle prossime elezioni, previste per la primavera del 2027. La rilevazione ha mostrato che il 50,4% degli intervistati sceglierebbe un candidato di centrosinistra, mentre il 35,6% opterebbe per un candidato di centrodestra.

Analisi delle preferenze degli elettori

Un aspetto significativo emerso dal sondaggio è la differenza di preferenze tra i vari gruppi demografici. Le donne tendono a preferire maggiormente un candidato indipendente rispetto agli uomini, con il 16% delle donne che opterebbe per un candidato non schierato, rispetto al 12% degli uomini. Inoltre, il dato degli indecisi o degli astenuti è piuttosto elevato, attestandosi al 37,7%. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per i partiti di attrarre nuovi elettori, ma anche una sfida, considerando l’incertezza che caratterizza il panorama politico attuale.

Il profilo dei candidati

Quando si parla di candidati a sindaco, la notorietà dei nomi circolanti è alta. Letizia Moratti e Attilio Fontana sono i più conosciuti, ma il consenso nei loro confronti è piuttosto basso. Solo il 20% degli elettori ha fiducia in Fontana, mentre Majorino e Calabresi si attestano al 33%. Questi dati suggeriscono che, nonostante la notorietà, la fiducia nei candidati potrebbe influenzare le scelte degli elettori. Inoltre, il centrosinistra sembra dominare in tutte le fasce d’età, con un particolare predominio tra i giovani, dove il 58% dei 18-34enni si schiera a favore di un candidato di centrosinistra.

Prospettive per le elezioni politiche nazionali

Il sondaggio ha anche esplorato le preferenze per le elezioni politiche nazionali, rivelando che il Partito Democratico si confermerebbe il primo partito a Milano con il 32,5%. Fratelli d’Italia seguirebbe con il 22,6%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra si attesterebbe al 10,3%. Questi risultati sono simili a quelli delle elezioni europee di giugno 2024, suggerendo una certa stabilità nelle preferenze politiche degli elettori milanesi. Tuttavia, la percentuale di indecisi o astenuti rimane alta, superando il 47%, indicando che il panorama politico potrebbe ancora subire cambiamenti significativi prima delle prossime elezioni.