Dopo anni di attesa, si torna a parlare di sicurezza stradale a Milano.

Un tragico incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale

Il recente incidente mortale che ha coinvolto Rocio Espinoza Romero, una giovane madre di 34 anni, ha sollevato interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale a Milano. L’11 dicembre, Rocio è stata travolta da un camion mentre attraversava viale Serra, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale. Questo tragico episodio ha riaperto il dibattito su una proposta avanzata già undici anni fa: l’installazione di un semaforo dedicato esclusivamente ai pedoni in un incrocio noto per la sua pericolosità.

La proposta di un semaforo a chiamata

Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza del gruppo misto, ha rivelato che la soluzione di un semaforo a chiamata per i pedoni era stata già proposta nel 2013. Secondo Fedrighini, questa misura potrebbe garantire una maggiore sicurezza per i pedoni, consentendo loro di attraversare in sicurezza mentre le auto si fermano. La proposta prevede che, quando il semaforo per i pedoni diventa verde, le auto in arrivo da viale De Gasperi abbiano il rosso, evitando così situazioni di conflitto tra veicoli e pedoni.

Un passo avanti, ma con cautela

Nonostante la proposta abbia ricevuto un riscontro positivo dagli uffici di Palazzo Marino, la realizzazione di un nuovo semaforo non è ancora certa. Gli uffici comunali intendono analizzare i flussi di traffico per valutare l’impatto di questa modifica. Questo approccio cauto, sebbene giustificato, ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che temono che la sicurezza dei pedoni possa continuare a essere trascurata. I semafori a chiamata sono già una pratica comune in molte città, specialmente in aree ad alto rischio, e la loro implementazione potrebbe rappresentare una soluzione efficace per prevenire futuri incidenti.

La necessità di un cambiamento

La questione della sicurezza stradale in viale Serra è solo un esempio di un problema più ampio che affligge molte strade di Milano. La città ha bisogno di un approccio più proattivo per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare in aree ad alto traffico. La proposta di un semaforo dedicato rappresenta un passo nella giusta direzione, ma è fondamentale che le autorità agiscano rapidamente per evitare che altri incidenti tragici si verifichino. La vita di Rocio e di tanti altri pedoni merita di essere protetta, e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate è un obbligo morale per la comunità.