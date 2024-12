Sei nuove velostazioni a Milano offriranno servizi innovativi per i ciclisti.

Il progetto delle velostazioni a Milano

Il comune di Milano ha annunciato l’inaugurazione di sei nuove velostazioni, che saranno operative dalla prossima primavera. Queste strutture, situate in punti strategici come le stazioni di Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino e Romolo, rappresentano un passo importante verso una mobilità sostenibile e integrata. Ogni velostazione avrà una capacità di 150 posti bici, offrendo così un servizio fondamentale per i ciclisti e i pendolari.

Per garantire la gestione e la manutenzione di queste nuove velostazioni, il comune di Milano è alla ricerca di uno sponsor. Il bando per la selezione di un partner sarà pubblicato entro un mese e prevede un contratto di almeno tre anni. Lo sponsor avrà l’opportunità di sfruttare spazi pubblicitari all’esterno delle velostazioni e nelle aree circostanti, contribuendo così alla sostenibilità economica del progetto.

Servizi e sicurezza per i ciclisti

Le velostazioni non saranno solo un luogo di sosta, ma offriranno anche una serie di servizi aggiuntivi. Lo sponsor potrà fornire manutenzione e riparazione delle biciclette, oltre a servizi come la fornitura di acqua e distributori automatici di pezzi di ricambio. Inoltre, sarà fondamentale garantire la sicurezza dei ciclisti, con l’installazione di telecamere e procedure di registrazione per gli utenti. Queste misure sono essenziali per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti gli appassionati di ciclismo.

Un passo verso la sostenibilità

Il progetto delle velostazioni è parte di un’iniziativa più ampia per promuovere la mobilità sostenibile a Milano. Con un investimento iniziale stimato di 150mila euro, che aumenterà negli anni successivi, l’amministrazione comunale punta a rendere la città più accessibile e a incentivare l’uso della bicicletta. Le nuove velostazioni offriranno anche kit per la manutenzione delle bici, permettendo ai ciclisti di prendersi cura dei propri mezzi in modo semplice e pratico.