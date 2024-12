La bocciatura di proposte per il Corvetto solleva interrogativi sulla sicurezza e il degrado.

Il contesto della riqualificazione del Corvetto

Il quartiere del Corvetto, situato nel sud-est di Milano, è da tempo al centro di un acceso dibattito politico. La consigliera regionale del Partito Democratico, Carmela Rozza, ha recentemente denunciato la bocciatura di due ordini del giorno che miravano a migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Queste proposte includevano l’assegnazione di alloggi alle forze dell’ordine e alle loro famiglie, il potenziamento delle portinerie e l’installazione di telecamere di sicurezza. Tali misure erano considerate fondamentali per affrontare il degrado e la percezione di insicurezza che affliggono il quartiere.

Le responsabilità politiche e il degrado degli edifici

Rozza ha messo in evidenza come le forze politiche di destra, in particolare Fratelli d’Italia e Lega, abbiano utilizzato la questione della sicurezza come strumento di propaganda. Secondo la consigliera, la responsabilità del degrado degli edifici Aler nel Corvetto è da attribuire proprio a queste forze politiche, che ora si presentano come paladini della sicurezza. Gli edifici in questione, situati in vie come Mompiani e Panigarola, versano in condizioni critiche e necessitano di interventi urgenti per migliorare la qualità della vita degli anziani residenti.

La sicurezza come strumento di propaganda

La questione della sicurezza è diventata un tema centrale nel dibattito politico, ma Rozza sostiene che le misure proposte non sono state accolte per motivi puramente strumentali. La consigliera ha affermato che il sostegno alle forze dell’ordine è solo di facciata, e che le vere soluzioni per il Corvetto richiedono un impegno concreto e non solo dichiarazioni di intenti. La bocciatura delle proposte di riqualificazione rappresenta un’opportunità persa per migliorare la vita dei cittadini e affrontare il degrado che affligge il quartiere.