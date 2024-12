La manovra finanziaria regionale 2025-27 punta su investimenti e sostenibilità economica.

Un bilancio in crescita per la Lombardia

La recente approvazione della manovra finanziaria regionale ha segnato un passo importante per la Lombardia, con un investimento annuale di 37,2 milioni di euro destinato al prolungamento della linea metropolitana 5 Milano-Monza. Questo intervento non solo migliorerà la mobilità nella regione, ma rappresenta anche un segnale di attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle imprese. La manovra, che comprende la legge di stabilità e il bilancio di previsione per il triennio 2025-27, prevede entrate per circa 34 miliardi di euro e una spesa di 23 miliardi per la gestione della sanità, un settore che continua a ricevere un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

Investimenti strategici per il futuro

Il relatore della manovra, Davide Caparini, ha evidenziato come la nuova governance europea abbia influenzato le scelte economiche regionali, ma non ha impedito di mantenere il pareggio di bilancio. Grazie a un’attenta programmazione e a criteri di prudenza, la Lombardia è riuscita a garantire investimenti strategici per sostenere l’economia locale. Tra le misure più rilevanti, si segnala lo stanziamento di 300 milioni di euro per l’edilizia sanitaria e un incremento di 480 milioni sul Fondo sanitario regionale, approvato con emendamento in aula.

Un occhio di riguardo per le famiglie e le imprese

L’assessore al Bilancio, Marco Alparone, ha sottolineato l’importanza di non aumentare la pressione fiscale, mantenendo tutte le agevolazioni economiche esistenti. Questo approccio mira a sostenere le famiglie e le imprese, favorendo un ambiente economico favorevole alla crescita. Le risorse non vincolate ammontano a 2,65 miliardi di euro, di cui il 78% destinato alla sanità. Inoltre, l’approvazione di un emendamento ha permesso di evitare i previsti tagli lineari del 14% alle risorse di tutti gli assessorati, garantendo così continuità nei servizi e nelle politiche regionali.

Prospettive future e sviluppo sostenibile

La manovra finanziaria regionale si inserisce in un contesto di riforma economica e di attenzione verso le necessità delle persone, in particolare per quanto riguarda le politiche per la disabilità. L’obiettivo è quello di creare un quadro virtuoso che possa attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con nuove risorse destinate al Parco Agricolo Sud Milano e a interventi infrastrutturali nel sistema regionale del trasporto pubblico locale, la Lombardia si prepara a un futuro di crescita e sviluppo sostenibile.