Un ordine del giorno sull'Ippodromo La Maura rivela divisioni nella maggioranza milanese.

Un ordine del giorno controverso

Recentemente, un ordine del giorno riguardante il futuro dell’Ippodromo La Maura ha acceso un acceso dibattito all’interno della maggioranza di centrosinistra che governa Milano. Presentato da Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara di Europa Verde, il documento mirava a confermare l’intenzione del sindaco Beppe Sala di acquisire l’area, qualora la trattativa tra il proprietario Snaitech e il potenziale acquirente F3A Green non andasse a buon fine. Tuttavia, la proposta ha suscitato critiche e divisioni, portando alla sua sospensione.

Le reazioni della maggioranza

La richiesta di Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza, di escludere qualsiasi nuova edificazione sulla pista Maura ha innescato una reazione immediata da parte del Partito Democratico, che ha chiesto la sospensione della discussione. Questo episodio ha messo in luce le fratture all’interno della maggioranza, evidenziando come i temi ambientali siano fonte di tensione e disaccordo. Gorini ha sottolineato l’importanza del lavoro dei comitati ambientalisti nel preservare l’area, definendo l’ordine del giorno come un passo verso la creazione di un grande parco pubblico.

Critiche e preoccupazioni

Le critiche non sono tardate ad arrivare. Enrico Marcora di Fratelli d’Italia ha messo in discussione l’idea che un’amministrazione acquisti un parco da un privato, suggerendo che i parchi dovrebbero essere ceduti in cambio di vincoli urbanistici. Anche Carlo Monguzzi di Europa Verde ha espresso preoccupazione, chiedendo un vincolo più forte per mantenere l’area a verde. La tensione è aumentata quando Fedrighini ha sottolineato che la prelazione si applica solo alla pista Trenno, lasciando la Maura vulnerabile a potenziali sviluppi edilizi.

Un futuro incerto per La Maura

La situazione attuale lascia aperte molte domande sul futuro dell’Ippodromo La Maura. La proposta di F3A Green, che prevede la costruzione di nuovi edifici residenziali, ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e gli ambientalisti. Il sindaco Sala ha parlato di acquisire l’area per creare un parco, ma senza dettagli chiari su come questo si concretizzerà. La sospensione dell’ordine del giorno ha rinviato il dibattito a gennaio, lasciando i consiglieri di Europa Verde delusi e incerti sul futuro della loro proposta.