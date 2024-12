L'ordine del giorno sull'ippodromo La Maura mette in luce divisioni interne al governo di Milano.

Un tema controverso per la maggioranza

Il futuro dell’ippodromo La Maura è diventato un argomento di acceso dibattito all’interno della maggioranza di centrosinistra che governa Milano. L’ordine del giorno presentato da Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara di Europa Verde, sostenuto anche da Simonetta D’Amico del PD, ha messo in evidenza le divergenze tra i membri della coalizione. Il documento mirava a confermare l’intenzione del sindaco Beppe Sala di acquisire l’area, nel caso in cui la trattativa in corso tra il proprietario Snaitech e il possibile acquirente F3A Green non andasse a buon fine. Tuttavia, le critiche da parte di alcuni consiglieri, sia di opposizione che di maggioranza, hanno portato alla sospensione della discussione, evidenziando una mancanza di coesione su questioni ambientali.

Le preoccupazioni per la tutela ambientale

Durante la discussione, è emersa la preoccupazione di alcuni membri della maggioranza riguardo alla possibilità di nuove edificazioni sulla pista di La Maura. Enrico Fedrighini, consigliere di maggioranza, ha sottolineato l’importanza di garantire che l’area rimanga tutelata da qualsiasi sviluppo futuro. La proposta di aggiungere un vincolo più rigoroso ha suscitato reazioni contrastanti, con il PD che ha chiesto di sospendere il documento per evitare che diventasse troppo impegnativo per il sindaco. Questo episodio ha messo in luce le tensioni interne e la difficoltà della maggioranza di trovare un accordo su questioni cruciali per la città.

Le implicazioni per il futuro della città

La questione dell’ippodromo La Maura non è solo una questione di gestione del verde, ma si intreccia con le politiche urbanistiche più ampie della città. La proposta di F3A Green di sviluppare l’area per ospitare nuovi residenti ha sollevato interrogativi su come il Comune intenda gestire il patrimonio verde di Milano. La sospensione dell’ordine del giorno ha rinviato il dibattito a gennaio, ma ha anche evidenziato la fragilità della maggioranza di centrosinistra su temi cruciali. La mancanza di un piano chiaro e condiviso potrebbe avere ripercussioni significative sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità ambientale della città.