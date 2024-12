Miglioramenti nelle tariffe per l’accesso agli impianti sportivi a Milano

Nuove agevolazioni per giovani, anziani e famiglie negli impianti di Milanosport

Novità sulle tariffe degli impianti sportivi

Il consiglio comunale di Milano ha recentemente approvato una delibera che introduce significative modifiche alle tariffe per l’accesso agli impianti sportivi, in particolare per le piscine e i centri balneari. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili le strutture sportive per i cittadini, con un occhio di riguardo verso le fasce più vulnerabili della popolazione, come giovani e anziani.

Agevolazioni per giovani e anziani

Una delle principali novità riguarda l’aumento del limite ISEE per ottenere agevolazioni. Per i giovani tra i 12 e i 25 anni e per gli over 65, il limite passa da 18.000 euro a 20.000 euro. Inoltre, l’accesso gratuito sarà garantito a chi ha un ISEE inferiore a 8.000 euro, senza limiti di età. Queste modifiche rappresentano un passo importante per garantire che tutti possano beneficiare delle strutture sportive, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Tariffe familiari e per disabili

La delibera introduce anche una nuova “tariffa famiglia”, che prevede l’ingresso gratuito per i bambini sotto i 7 anni e tariffe ridotte per quelli dai 7 ai 12 anni. Per quanto riguarda le persone con disabilità, si è deciso di mantenere l’attuale impostazione, che prevede l’ingresso a prezzo pieno per il disabile non autosufficiente e gratuito per l’accompagnatore. Questa scelta è stata fatta in seguito a un confronto con le associazioni che si occupano di disabilità, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel garantire equità e inclusione.

Accesso ai centri balneari e altre novità

Per i centri balneari, l’accesso sarà gratuito per i bambini sotto i 5 anni e saranno previste tariffe ridotte per i minori di 12 anni e per coloro che presentano un ISEE inferiore a 18.000 euro. La delibera è stata approvata all’unanimità, con tre astensioni da parte del centrodestra, segno di un ampio consenso su queste misure. Inoltre, l’assessora allo sport, Martina Riva, ha annunciato che ci saranno ulteriori novità, tra cui un carnet di 17 ingressi per i centri balneari estivi, per incentivare l’uso costante delle strutture.

Incremento delle tariffe e abbonamenti annuali

Nonostante le agevolazioni, è previsto un incremento di 1 euro per la tariffa non ridotta. Anche gli abbonamenti annuali subiranno delle variazioni, aumentando per coloro che accedono più di una volta alla settimana. L’assessora Riva ha sottolineato l’importanza di chiedere uno sforzo maggiore a chi può permetterselo, per garantire la sostenibilità delle strutture sportive e il miglioramento dei servizi offerti.