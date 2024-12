Il nuovo bilancio di Milano prevede investimenti significativi per il welfare e la sicurezza dei cittadini.

Un bilancio per il futuro di Milano

Il Comune di Milano ha recentemente approvato il bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, con un voto che ha visto 26 favorevoli e 6 contrari. Questo documento rappresenta un passo cruciale per la gestione economica della città, con una spesa corrente prevista di 3,9 miliardi di euro per il 2025. Di questi, circa 1 miliardo sarà destinato al trasporto pubblico, un settore fondamentale per la mobilità dei cittadini e per la sostenibilità ambientale.

Il bilancio non si limita a coprire le spese correnti, ma prevede anche significativi aumenti di budget in settori chiave come il welfare, la sicurezza e l’educazione. In particolare, sono stati stanziati 20 milioni di euro per le risorse umane, 7 milioni per la sicurezza, 5 milioni per il welfare e 6,7 milioni per l’educazione. Questi investimenti sono essenziali per garantire servizi di qualità ai milanesi e per affrontare le sfide sociali ed economiche del futuro.

Investimenti strategici e Pnrr

Tra gli investimenti più rilevanti previsti dal bilancio ci sono i prolungamenti delle linee metropolitane e progetti culturali come il Museo del Novecento e la nuova Biblioteca europea. Questi interventi non solo miglioreranno l’offerta culturale della città, ma contribuiranno anche a rendere Milano un luogo più accessibile e vivibile.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, con circa 1 miliardo di euro destinato a Milano per 95 interventi. Attualmente, 20 progetti sono già stati completati, mentre 67 sono in fase di realizzazione e 8 sono in progettazione. Questi fondi rappresentano un’opportunità unica per la città di investire in infrastrutture e servizi che rispondano alle esigenze dei cittadini.

Critiche e opportunità

Nonostante l’approvazione del bilancio, ci sono state critiche da parte dell’opposizione, che ha messo in discussione la visione politica e strategica del documento. Alcuni esponenti del centrodestra hanno sottolineato che il bilancio non trasmette un’idea chiara di città e che la qualità della vita a Milano sta peggiorando. Tuttavia, i rappresentanti della maggioranza hanno difeso il bilancio, evidenziando come esso risponda alle necessità di una città in crescita e in continua evoluzione.

Inoltre, sono stati approvati vari emendamenti, alcuni dei quali frutto di un accordo con l’opposizione, che mirano a migliorare i servizi per i cittadini. Tra questi, il rinvio del pagamento della sosta su strada per i residenti e l’acquisto di attrezzature per la sicurezza. Questi interventi dimostrano un impegno concreto da parte dell’amministrazione per affrontare le problematiche quotidiane dei milanesi.