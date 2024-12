Scopri il progetto della Biblioteca europea di informazione e cultura a Milano, in arrivo nel 2026.

Un investimento significativo per la cultura milanese

La Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) rappresenta un’importante iniziativa per la città di Milano, con un investimento complessivo di 130 milioni di euro, di cui una parte significativa proviene dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questo progetto ambizioso non solo mira a fornire un nuovo spazio per la lettura e lo studio, ma si propone anche di diventare un punto di riferimento culturale per la comunità. La consegna della struttura è prevista entro maggio 2026, e il Comune ha già stanziato 2 milioni e 760mila euro per le attività preparatorie necessarie all’apertura.

Struttura e funzionalità della biblioteca

La Beic sorgerà in un’area strategica tra viale Molise e via Cervignano e sarà composta da due volumi principali, uniti al piano terra, e un parco pubblico circostante. All’interno, gli utenti troveranno sale studio, lettura e consultazione, progettate per soddisfare le esigenze di un pubblico variegato. Un volume sarà dedicato al “forum”, uno spazio per la consultazione dei volumi e per attività diverse dallo studio, mentre l’altro volume ospiterà le collezioni, comprese quelle digitali, e postazioni di lavoro. La presenza di una serra e di una terrazza con sala lettura al piano superiore arricchirà ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Illuminazione e sostenibilità: un progetto all’avanguardia

Un aspetto fondamentale del progetto è l’illuminazione della struttura, per la quale sono stati destinati 2 milioni e 360mila euro. L’obiettivo è garantire che la biblioteca funzioni in modo ottimale non appena sarà completata. La scelta di materiali e tecnologie sostenibili riflette un impegno verso l’ambiente e la qualità della vita urbana. La Beic non sarà solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro di aggregazione sociale, dove eventi culturali e attività per bambini, come l'”imaginarium”, contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e stimolante.