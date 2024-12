Il Ministero dell'Interno parte civile, ma il Comune di Milano resta fuori dal processo.

Il contesto del processo sul Cpr di via Corelli

Il processo riguardante la gestione del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli ha sollevato un acceso dibattito politico a Milano. Il Ministero dell’Interno, insieme a diverse associazioni, è stato accolto come parte civile, mentre il Comune di Milano ha deciso di non partecipare. Questa scelta ha suscitato l’indignazione di molti politici locali, che avevano spinto affinché l’amministrazione comunale si costituisse parte civile, ritenendo che fosse un atto necessario per tutelare i diritti dei migranti e per affrontare le gravi accuse mosse contro la precedente gestione del Cpr.

Le accuse contro la gestione del Cpr

Le indagini condotte dalla procura e dalla guardia di finanza hanno rivelato condizioni disumane all’interno del Cpr, con servizi igienici inadeguati e una quasi totale assenza di assistenza sanitaria. Queste rivelazioni hanno portato a un commissariamento della struttura e alla sua successiva riaggiudicazione a un nuovo gestore. Le accuse di frode in pubblica fornitura e turbativa d’asta hanno colpito i gestori precedenti, La Martinina, e i suoi amministratori, Alessandro Forlenza e Consiglia Caruso. La richiesta di patteggiamento per La Martinina è stata respinta dal giudice, che ha ritenuto le proposte insufficienti rispetto alla gravità delle accuse.

Le reazioni politiche alla decisione del Comune

La decisione del Comune di non costituirsi parte civile ha scatenato una serie di reazioni tra i consiglieri comunali. Alessandro Giungi, del Partito Democratico, ha criticato aspramente la scelta, sostenendo che il Comune ha perso un’importante opportunità di difendere i diritti civili e umani. Altri membri del consiglio, come Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini di Europa Verde, hanno espresso la loro delusione, sottolineando che l’amministrazione avrebbe dovuto seguire l’indicazione del consiglio e lanciare un segnale politico forte riguardo alle condizioni dei migranti nel Cpr. La richiesta di chiusura immediata del Cpr di via Corelli e la sua destinazione a uso sociale è diventata un tema centrale nel dibattito politico milanese.

Conclusioni e prospettive future

La vicenda del Cpr di via Corelli rappresenta un punto cruciale per la politica milanese, evidenziando le tensioni tra le istituzioni e le necessità di proteggere i diritti dei migranti. La scelta del Comune di non costituirsi parte civile potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione pubblica dell’amministrazione e sulla sua capacità di affrontare questioni delicate come quella dei diritti umani. La pressione politica per una maggiore responsabilità e trasparenza nella gestione dei centri di accoglienza è destinata a crescere, mentre le associazioni e i cittadini continuano a chiedere un cambiamento reale e significativo.