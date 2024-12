Un nuovo intervento della giunta lombarda per supportare i genitori in difficoltà economica.

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

La giunta lombarda ha recentemente approvato la misura “Accanto”, un intervento innovativo pensato per sostenere i genitori che si trovano in situazioni di disagio socioeconomico. Questa iniziativa si rivolge in particolare a coloro che, a causa di una separazione, divorzio o perdita del coniuge, affrontano difficoltà economiche significative. Grazie a questa misura, i genitori potranno ricevere un contributo economico che varia tra i 1.500 e i 2.500 euro, a seconda della loro situazione economica, come indicato dall’Isee.

Dettagli della misura “Accanto”

Il progetto, voluto dall’assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, ha come obiettivo principale quello di promuovere una presa in carico adeguata per supportare i genitori nella ridefinizione del loro ruolo. Questo intervento sperimentale non solo offre un aiuto economico, ma mira anche a garantire una crescita armonica dei minori coinvolti, attraverso il supporto dei centri per la famiglia presenti sul territorio. Questi centri fungeranno da punti di accesso e orientamento per le famiglie, fornendo assistenza e risorse necessarie.

Come accedere al contributo

Per accedere al contributo, i genitori devono presentare una domanda presso il centro per la famiglia più vicino, dove riceveranno un progetto personalizzato. Questo progetto includerà proposte di aiuto specifiche, che possono comprendere interventi erogati dal centro stesso. È importante notare che il contributo è una tantum e non ripetibile, con un importo che varia in base alla fascia Isee: 2.500 euro per Isee fino a 20.000 euro e 1.500 euro per Isee tra 20.000 e 30.000 euro.

Un passo avanti per i genitori vedovi e separati

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per i genitori separati o divorziati, che non risiedono più con i figli, e per i genitori vedovi, per i quali non era mai stato previsto un intervento regionale di supporto. La misura “Accanto” offre ora la possibilità di richiedere un rimborso per le spese sostenute a favore della crescita dei figli, comprese le spese sanitarie, quelle legate allo studio e per le necessità abitative. L’assessore Lucchini ha sottolineato l’importanza di un intervento integrato e di sistema, che risponde a un bisogno reale delle famiglie in difficoltà.