Alessandro Corbetta presenta un ordine del giorno per garantire i fondi necessari.

Il progetto di prolungamento della M1

Il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, ha recentemente depositato un ordine del giorno che mira a garantire il prolungamento della linea M1 della metropolitana fino a Monza e nella Brianza. Questo progetto, che si inserisce nel bilancio regionale di previsione per il periodo 2025-2027, è stato presentato con l’intento di mobilitare la giunta regionale affinché si attivi presso il governo e gli enti locali per reperire i fondi necessari.

Obiettivi e sfide del progetto

Corbetta ha dichiarato che l’obiettivo principale è quello di “impegnare la giunta Fontana ad attivarsi presso il governo, il comune di Milano e tutti gli enti interessati per assicurare i fondi necessari a completare il prolungamento delle linee M1 a Monza Bettola e M5 a Monza Città”. Attualmente, sebbene esista un progetto di massima, le coperture finanziarie sono ancora insufficienti per trasformare queste idee in realtà concreta. La Lega, insieme al Ministro Matteo Salvini, sta cercando di affrontare gli extra costi e garantire le risorse necessarie, ma è evidente che è fondamentale collaborare con tutti gli enti coinvolti per trovare una soluzione definitiva.

Critiche e ritardi nella progettazione

Corbetta non ha esitato a criticare i ritardi accumulati, attribuendoli alla progettazione dei lavori da parte di MM, l’azienda municipale milanese. Ha affermato che “scontiamo ancora i vergognosi ritardi, tutti in casa PD”, evidenziando la necessità di un’accelerazione nei lavori per il prolungamento delle tratte. La situazione attuale richiede un impegno collettivo per superare gli ostacoli burocratici e finanziari che ostacolano il progresso del progetto.