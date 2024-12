Il bilancio previsionale approvato include misure per la sicurezza e il sostegno ai cittadini.

Un emendamento che fa la differenza

Il recente emendamento approvato dalla Lega al bilancio previsionale 2025/2027 ha suscitato un notevole interesse tra i cittadini milanesi. Grazie a questa misura, i residenti non dovranno affrontare il pagamento della sosta su strada per l’anno 2025, un provvedimento che allevia le preoccupazioni economiche di molte famiglie. Questo emendamento, proposto da Samuele Piscina, rappresenta un passo significativo per la tutela dei diritti dei cittadini, in un contesto in cui le spese quotidiane continuano a crescere.

Investimenti per la sicurezza e la qualità della vita

Oltre alla questione della sosta, il bilancio approvato include anche altri emendamenti volti a migliorare la sicurezza e la qualità della vita a Milano. Tra questi, l’acquisto di bodycam per gli agenti di polizia locale, un’iniziativa che mira a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni di polizia. Inoltre, sono stati previsti contributi per i servizi di vigilanza notturna destinati agli esercizi commerciali, un passo importante per sostenere le attività locali e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Riqualificazione e sostegno alle fasce più deboli

La Lega ha anche proposto emendamenti per la riqualificazione delle aree periferiche, un tema cruciale per il miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri meno centrali. Inoltre, è stato previsto un intervento per ridurre le rette giornaliere dei centri diurni integrati per anziani, un segnale di attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione. La manutenzione delle case popolari è un altro punto chiave, che dimostra l’impegno della Lega nel garantire abitazioni dignitose per tutti i cittadini.

Il futuro della mobilità sostenibile

Nonostante i progressi, alcuni emendamenti riguardanti Area C e il pagamento del ticket d’ingresso nel weekend sono stati rinviati. Questo rinvio è legato alla necessità di discutere in modo più approfondito il piano della mobilità sostenibile, un tema di grande rilevanza per il futuro della città. La Lega ha espresso la sua determinazione nel voler tutelare i milanesi, contrastando le proposte che potrebbero gravare ulteriormente sulle spalle dei cittadini.