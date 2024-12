Investimenti per sport e giovani: 700mila euro per il futuro

Il consiglio comunale approva un pacchetto di emendamenti per sostenere i giovani e le attività sportive.

Un passo avanti per i giovani

Il consiglio comunale ha recentemente approvato un importante stanziamento di circa 700mila euro destinato a progetti per sport e giovani, un’iniziativa che segna un passo significativo verso il sostegno delle nuove generazioni. Questo finanziamento, parte di un pacchetto di emendamenti al bilancio previsionale 2025/2027, è stato accolto con entusiasmo dai membri della maggioranza di centrosinistra, che vedono in questo intervento un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei giovani cittadini.

Progetti e attività per il futuro

Le risorse stanziate saranno utilizzate per realizzare una serie di progetti e attività mirati a favorire l’aggregazione sociale e culturale. In particolare, 200mila euro saranno destinati alla riqualificazione di attrezzature sportive e spazi inutilizzati, trasformandoli in luoghi dove i giovani possano svolgere attività educative, ludiche e culturali. Questo intervento è particolarmente importante per i giovani a rischio di emarginazione sociale, che spesso non hanno accesso a spazi adeguati per le loro esigenze.

Integrazione sociale attraverso lo sport

Un altro aspetto fondamentale di questo stanziamento è la promozione dell’integrazione sociale attraverso lo sport. Come ha sottolineato Angelica Vasile (Pd) durante la discussione in aula, l’obiettivo è quello di creare opportunità per tutti i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza sociale. I 350mila euro rimanenti saranno utilizzati per promuovere concretamente le attività sportive, garantendo che ogni giovane possa trovare un posto dove sentirsi parte di una comunità.

Collaborazione con i Municipi

La scelta dei luoghi in cui verranno investite le risorse avverrà in collaborazione con i Municipi, con un focus particolare sulle aree con maggiore marginalità sociale. Questo approccio mira a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficace, rispondendo alle reali esigenze dei giovani nei quartieri di case popolari. Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd, ha dichiarato: “Abbiamo approvato un pacchetto di emendamenti che vale complessivamente 1 milione e 200mila euro, di cui 700mila dedicati proprio alle politiche giovanili e sportive. Riteniamo che sia fondamentale investire soprattutto sui giovani”.