Attivisti di Ultima Generazione si mobilitano per il clima e contro le restrizioni al dissenso.

La mobilitazione degli attivisti

Domenica sera, circa venti attivisti del movimento Ultima Generazione si sono riuniti in piazza del Duomo per esprimere il loro dissenso riguardo all’immobilismo del governo sul cambiamento climatico. Con cartelloni e megafoni, hanno richiamato l’attenzione sulla recente tragedia di Valencia, dove 229 persone hanno perso la vita a causa di eventi climatici estremi. Questa manifestazione non è stata solo un grido di allerta per il clima, ma anche una protesta contro quello che gli attivisti definiscono un “accanimento poliziesco” nei confronti delle forme di protesta pacifiche e democratiche.

Il contesto delle proteste

Un attivista ha sottolineato che, mentre in altre parti del mondo si verificano tragedie legate al clima, il governo italiano sta discutendo un disegno di legge che potrebbe rendere illegale il dissenso. “A Valencia sono morte più di 200 persone per un evento climatico estremo”, ha dichiarato, evidenziando la gravità della situazione. La Sicilia, in particolare, sta affrontando una crisi di siccità che ha portato a eventi simili a quelli di Valencia, rendendo ancora più urgente la necessità di azioni concrete contro il cambiamento climatico.

Le conseguenze delle manifestazioni

La protesta ha anche fatto eco a un recente episodio avvenuto a Venezia, dove due giovani attiviste, Greta e Toph, sono state multate di 450 euro e sottoposte a Daspo urbano per aver esposto cartelli in piazza San Marco. Le scritte “Stiamo correndo verso il collasso” e “A Valencia è durato pochi giorni, e a Venezia?” hanno attirato l’attenzione sulla necessità di un’azione immediata per affrontare la crisi climatica. Questo episodio ha suscitato indignazione tra gli attivisti, che hanno lanciato una petizione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo di non promulgare il decreto Sicurezza.

Il futuro del dissenso in Italia

Il movimento Ultima Generazione ha affermato che “il governo di un paese democratico deve ascoltare le ragioni di chi protesta, non arrestarli”. Questa affermazione mette in luce una preoccupazione crescente tra i cittadini riguardo alla libertà di espressione e al diritto di manifestare. Con il cambiamento climatico che rappresenta una delle sfide più grandi del nostro tempo, le proteste degli attivisti sono un richiamo urgente all’azione e alla responsabilità da parte dei governi. La lotta per il clima e per il diritto di dissentire continua, e gli attivisti sono determinati a far sentire la loro voce.