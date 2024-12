Oltre 843mila euro per interventi post-emergenza in Lombardia, un passo importante per la ripresa.

Un sostegno concreto per le province lombarde

La giunta regionale della Lombardia ha recentemente approvato lo stanziamento di oltre 843mila euro per supportare gli interventi post-emergenza nei territori colpiti da eventi atmosferici tra il 2021 e il 2022. Questi fondi sono destinati a 36 enti distribuiti su diverse province, tra cui Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Pavia e Varese. La decisione è stata presa su proposta di Romano La Russa, assessore alla protezione civile, che ha sottolineato l’importanza di queste risorse per garantire un aiuto immediato a chi ha dovuto affrontare situazioni critiche.

La distribuzione dei fondi e i beneficiari

I fondi provengono dal Fondo regionale di Protezione civile e sono stati assegnati attraverso un’istruttoria condotta dagli Uffici Territoriali Regionali. Questo processo ha permesso di ridistribuire proporzionalmente le eventuali economie, garantendo così un supporto equo e mirato. Nella Città metropolitana di Milano, ad esempio, il Comune di Inveruno riceverà poco più di 9mila euro, mentre Rozzano e Vittuone beneficeranno rispettivamente di oltre 71mila euro e più di 68mila euro.

Un passo verso la ripresa e la resilienza

Le province di Bergamo, Pavia e Lecco si distinguono per il numero di enti beneficiari, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo in queste aree. A Lecco, anche l’ente provinciale ha ricevuto una parte dei fondi, ammontante a 25mila euro. L’assessore La Russa ha dichiarato che queste risorse rappresentano una boccata d’ossigeno per gli enti locali, che hanno dovuto affrontare sfide significative a causa di eventi atmosferici estremi. L’obiettivo è chiaro: supportare gli enti che hanno effettuato interventi diretti per rispondere alle esigenze urgenti connesse al post-emergenza.