L'aumento degli affitti e la povertà energetica mettono a rischio la qualità della vita a Milano.

Un quadro allarmante dell’emergenza abitativa

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, sta affrontando una crisi abitativa senza precedenti. Secondo i dati recenti, nel 2023 si sono registrate quasi 31mila sentenze di sfratto per morosità in tutta Italia, con la Lombardia in testa alla classifica e Milano che si distingue per il numero crescente di famiglie in difficoltà. Questo fenomeno è il risultato di un aumento vertiginoso degli affitti, che ha raggiunto percentuali a doppia cifra, con incrementi annuali del 13-14%. La situazione è ulteriormente aggravata dalla stagnazione dei salari, che sono aumentati solo del 6% negli ultimi cinque anni, rendendo sempre più difficile per i cittadini milanesi accedere a un’abitazione dignitosa.

La povertà energetica e le famiglie vulnerabili

Oltre alla crisi abitativa, Milano deve affrontare anche un grave problema di povertà energetica. Nel 2023, oltre 2 milioni di famiglie italiane sono state colpite, con un incremento di 340mila rispetto all’anno precedente. Questo scenario preoccupante coinvolge anche 1 milione e 150mila minori, evidenziando l’urgenza di interventi mirati. Le politiche di sostegno alla spesa energetica sono diminuite, lasciando molte famiglie in una situazione di vulnerabilità. È fondamentale che le istituzioni si attivino per garantire un supporto adeguato a chi vive in condizioni di difficoltà.

Proposte e iniziative per affrontare la crisi

In risposta a questa emergenza, Europa Verde ha avviato un dialogo a livello europeo per trovare soluzioni efficaci. È stato nominato un commissario all’edilizia abitativa, Dan Jørgensen, con il compito di redigere un piano per alloggi accessibili nell’Unione Europea. Inoltre, si sta lavorando per aumentare i fondi destinati all’edilizia pubblica e per contrastare gli affitti brevi, che contribuiscono a rendere il mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Le proposte includono finanziamenti diretti per gruppi vulnerabili e garanzie europee per mutui a tassi agevolati, misure necessarie per garantire un futuro migliore a chi vive a Milano.