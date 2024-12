Un'idea innovativa per trasformare le domeniche milanesi in occasioni di socialità e cultura.

Un cambiamento necessario per Milano

La proposta di Europa Verde di istituire le “domeniche per strada” rappresenta un passo significativo verso una Milano più vivibile e sostenibile. L’idea di bloccare il traffico in alcuni quartieri a rotazione non è solo un modo per promuovere attività sportive e culturali, ma anche un’opportunità per ripensare l’uso dello spazio pubblico. Con una densità di automobili che supera le 49 ogni 100 abitanti, Milano si trova in una situazione critica rispetto ad altre città europee come Parigi, dove il numero scende a 25. Questo squilibrio non solo contribuisce all’inquinamento atmosferico, ma limita anche la possibilità di creare aree verdi e spazi per la socialità.

Le iniziative proposte

Il piano prevede la pedonalizzazione temporanea di diverse aree della città, arricchite da eventi e iniziative che coinvolgano i cittadini. Mercatini, spettacoli teatrali all’aperto e attività sportive sono solo alcune delle proposte che potrebbero animare le domeniche milanesi. I consiglieri comunali di Europa Verde, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, insieme a Simonetta D’Amico del PD, hanno presentato un ordine del giorno collegato al bilancio previsionale, evidenziando l’importanza di un calendario di eventi che coinvolga tutti i 9 Municipi di Milano.

Benefici per la comunità e l’ambiente

Le “domeniche per strada” non solo favorirebbero la socialità, ma avrebbero anche un impatto positivo sull’ambiente. Con il 44% del PM10 e il 38% del PM2.5 provenienti dal trasporto su strada, è evidente che la riduzione del traffico potrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’aria. I consiglieri sottolineano che queste iniziative potrebbero educare i cittadini sull’importanza di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, come i mezzi pubblici e le biciclette, mostrando i vantaggi di una città più silenziosa e vivibile. Inoltre, permetterebbero ai cittadini di riscoprire il proprio quartiere, esplorando realtà locali da una nuova prospettiva.