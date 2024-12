Le dimissioni di Chiara Valcepina e Marco Bestetti portano a un cambio di guardia nel consiglio comunale.

Il cambio di consiglieri a Palazzo Marino

Fratelli d’Italia (Fdi) ha recentemente annunciato un significativo rinnovamento all’interno del consiglio comunale di Milano, con le dimissioni di due consiglieri, Chiara Valcepina e Marco Bestetti, entrambi con un doppio incarico anche al Pirellone. Questo cambiamento ha portato all’ingresso di Pietro Celestino e Marco Cagnolati, due figure già conosciute nel panorama politico milanese.

Le nuove nomine: chi sono i subentranti

Pietro Celestino, 48 anni, ha una lunga carriera politica alle spalle, avendo ricoperto ruoli di consigliere e assessore nel Municipio 4 di Milano. La sua esperienza include deleghe importanti come la sicurezza e la cultura. Dall’altra parte, Marco Cagnolati, 43 anni, veterinario di professione, è un volto noto nel Municipio 3, dove è stato eletto nel 2011 e rieletto nel 2021. Entrambi i nuovi consiglieri rappresentano un cambio generazionale e strategico per Fdi, che continua a puntare su figure consolidate ma anche su nuove energie.

Le dinamiche interne di Fratelli d’Italia

Questo rinnovamento non è avvenuto per caso. Fdi ha imposto una regola interna che limita i suoi membri a un solo incarico politico, una strategia che mira a garantire una maggiore efficienza e a evitare conflitti di interesse. Le dimissioni di Valcepina e Bestetti erano attese, considerando che il partito aveva già adottato questa linea in precedenza. La scelta di mantenere un gruppo consiliare composto esclusivamente da uomini ha suscitato discussioni, ma il partito sembra determinato a seguire questa direzione.

Il futuro politico di Fdi a Milano

Con queste nuove nomine, Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione di forza nel consiglio comunale, continuando a contare su sei consiglieri. La composizione del gruppo consiliare rimane invariata, con Riccardo Truppo come capogruppo e altri membri come Francesco Rocca, Enrico Marcora e Michele Mardegan. Questo assetto permette a Fdi di continuare a influenzare le decisioni politiche a Milano, mentre il partito si prepara ad affrontare le sfide future, sia a livello locale che nazionale.