Il sindaco di Milano affronta le critiche e parla di riforme necessarie per la città.

Un sindaco sotto pressione

Durante il convegno “Milano Domani”, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso il suo disappunto riguardo alle critiche ricevute dal centrosinistra, che governa la città da 14 anni. Sala ha sottolineato come, in passato, nessuno avesse sollevato obiezioni significative riguardo alla gestione della città, e ora, con il senno di poi, molti si dichiarano critici. “Mi fa incazzare che chi era con me in giunta oggi si erge a fenomeno”, ha dichiarato, evidenziando un senso di frustrazione per la mancanza di lealtà e coerenza politica.

La questione della trasparenza

Il sindaco ha messo in evidenza l’importanza della trasparenza nell’amministrazione pubblica. “Abbiamo fatto tutto in trasparenza”, ha affermato, sottolineando che la sua amministrazione ha sempre operato con onestà. Tuttavia, ha anche riconosciuto che ci sono questioni da affrontare, in particolare riguardo agli inquirenti coinvolti nel settore urbanistico. “Ho dirigenti e funzionari inquisiti e li voglio proteggere”, ha aggiunto, indicando la necessità di una riforma del Piano di Governo del Territorio (Pgt) per garantire un futuro migliore per Milano.

Riforme e futuro della città

Una delle priorità espresse da Sala è il rifacimento del Pgt, un processo che potrebbe richiedere dai 9 ai 15 mesi. “Invitiamo l’universo mondo al tavolo e tiriamo fuori una soluzione adeguata ai tempi”, ha dichiarato, evidenziando la volontà di coinvolgere diverse parti interessate nel processo decisionale. Inoltre, ha parlato del decreto “Salva Milano”, approvato dalla Camera, e ha espresso la sua curiosità riguardo alla posizione del Partito Democratico in Senato. “Voglio vedere cosa succede in Senato, perché è inaccettabile immaginare che qualcosa cambi ora che è passato alla Camera”, ha affermato con determinazione.

In un momento in cui la fiducia nella politica è in calo, le parole di Beppe Sala rappresentano un appello alla responsabilità e alla trasparenza. La sua amministrazione si trova di fronte a sfide significative, ma il sindaco sembra determinato a garantire che Milano continui a progredire in modo onesto e aperto.