Il protocollo d'intesa tra Buccinasco e Windtre segna l'inizio di una nuova era

Un nuovo inizio per Buccinasco

Buccinasco, un comune dell’hinterland milanese, si prepara a intraprendere un percorso di innovazione e sostenibilità grazie alla firma di un protocollo d’intesa con Windtre. Questo accordo mira a trasformare la città in una smart city, introducendo soluzioni avanzate per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese. Il sindaco Rino Pruiti ha sottolineato l’importanza di gestire le risorse in modo più intelligente, avviando così un cambiamento significativo nel modo in cui la comunità interagisce con la tecnologia.

Obiettivi chiave del protocollo

Il protocollo d’intesa si concentra su tre aree principali: mobilità intelligente, Data Analytics e efficienza energetica. Questi elementi sono fondamentali per favorire una transizione digitale e sostenibile, rendendo Buccinasco un esempio di città smart. La mobilità intelligente, in particolare, rappresenta un passo cruciale per migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale, mentre l’analisi dei dati permetterà di ottimizzare i servizi e le risorse disponibili.

Un comune verde e innovativo

Buccinasco è già conosciuta come uno dei comuni più verdi dell’area metropolitana milanese, con una rete di parchi urbani e oltre 54mila alberi. La città vanta anche un sistema di percorsi ciclabili e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, che si allineano perfettamente con gli obiettivi del protocollo. Inoltre, l’illuminazione dei parchi è alimentata da energia solare, e i servizi comunali sono accessibili online, dimostrando un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità.

Collaborazione per il futuro

Anna Arcari, assessora alle attività produttive e imprese, ha evidenziato come questo protocollo rappresenti un’opportunità di crescita per il territorio. La collaborazione con Windtre non solo porterà nuove tecnologie, ma contribuirà anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Davide Simone, Key Account Manager di Windtre, ha espresso entusiasmo per la partnership, sottolineando come Buccinasco possa diventare un modello di urbanizzazione sostenibile grazie all’uso di strumenti digitali.