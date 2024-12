La giunta regionale approva un ulteriore stanziamento per sostenere le agenzie di trasporto.

Un sostegno necessario per il trasporto pubblico

La regione Lombardia ha recentemente approvato un nuovo stanziamento di 12,5 milioni di euro per le agenzie del trasporto pubblico locale (Tpl). Questa decisione, presa dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, si inserisce in un contesto di crescente necessità di supporto finanziario per il settore. Infatti, l’importo totale destinato al Tpl per il 2024 supera i 662 milioni di euro, un segnale chiaro dell’impegno della regione nel garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e accessibile.

Affrontare l’aumento dei costi operativi

Il nuovo stanziamento è stato motivato dall’esigenza di far fronte all’incremento dei costi operativi che le agenzie di trasporto stanno affrontando in questo periodo di crisi economica. L’assessore Lucente ha sottolineato l’importanza di questo intervento, affermando che il trasporto pubblico locale rappresenta un settore prioritario per la Lombardia. Con l’aumento dei costi, è fondamentale garantire che i servizi di trasporto non solo vengano mantenuti, ma anche migliorati per soddisfare le esigenze dei cittadini.

Un futuro migliore per il trasporto pubblico lombardo

Il piano della regione non si limita a un semplice sostegno finanziario, ma mira a costruire un nuovo sistema di trasporto pubblico che sia puntuale, efficiente e moderno. Lucente ha dichiarato che l’obiettivo è quello di proseguire lungo un percorso di miglioramento continuo, per garantire che i cittadini possano contare su un servizio di trasporto che risponda alle loro necessità quotidiane. In particolare, l’agenzia del Tpl di Milano, che include anche le province di Monza, Lodi e Pavia, riceverà 8 milioni e 200mila euro da questo stanziamento, un passo significativo verso un servizio di trasporto più robusto e reattivo.