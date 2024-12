Un evento per discutere il futuro politico della città con i leader del centro sinistra.

Un incontro per il futuro di Milano

Il centro sinistra milanese si prepara a un’importante iniziativa per discutere il futuro della città in vista delle prossime elezioni comunali. L’evento, intitolato ‘Milano domani’, si terrà sabato 14 dicembre alle 10 presso la Società Umanitaria di via Daverio. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per i leader politici di confrontarsi e presentare le loro visioni per Milano, un tema di grande rilevanza per i cittadini.

Partecipazione dei leader politici

All’evento parteciperanno figure di spicco del panorama politico milanese, tra cui il sindaco di Milano, Beppe Sala, e diversi parlamentari come Matteo Richetti, Giulia Pastorella, Elena Bonetti, Fabrizio Benzoni, Lia Quartapelle e Benedetto Della Vedova. Non mancheranno nemmeno gli assessori Emmanuel Conte e Alessia Capello, insieme al capo di Gabinetto Filippo Barberis e al segretario metropolitano del PD Alessandro Capelli. La presenza di leader di +Europa e Verdi, come Paolo Costanzo e Tommaso Gorini, arricchirà ulteriormente il dibattito, creando un vero e proprio potpourri di idee e proposte.

Un futuro riformista per Milano

Francesco Ascioti, segretario di Azione Milano, ha sottolineato l’importanza di questo incontro, affermando che Azione è in campo per garantire che l’area riformista continui a essere protagonista del buon governo della città anche oltre il 2027. Ascioti ha espresso la volontà di dialogare con tutte le forze della maggioranza, presentando in modo analitico e costruttivo le proposte del suo partito. La presenza del sindaco, leader di questa coalizione, è vista come un elemento fondamentale per definire il futuro di Milano.