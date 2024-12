Il comune di Milano stanzia fondi per il recupero della residenza sanitaria dopo l'incendio del 2023.

Un investimento significativo per la salute degli anziani

Il comune di Milano ha annunciato un importante intervento per la Rsa “Casa per coniugi”, stanziando 5,8 milioni di euro per opere di ripristino e adeguamento. Questa decisione arriva dopo la tragica perdita di sei anziani ospiti a causa di un incendio avvenuto nel luglio del 2023. La giunta di Palazzo Marino ha dichiarato che l’obiettivo è quello di riattivare al più presto i servizi e l’accreditamento della struttura, attualmente sospesi.

Dettagli sul progetto di ripristino

La Rsa, situata in via dei Cinquecento, è ancora parzialmente sotto sequestro a seguito dell’incendio. Per poter procedere con i lavori, l’amministrazione comunale ha definito il quadro economico degli interventi, un passaggio fondamentale per l’affidamento dei lavori. La delibera, proposta dall’assessore Emmanuel Conte, prevede opere di ripristino sia edile che impiantistico, finanziate nell’ambito del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026. Questo piano mira a garantire che la struttura possa tornare a operare in sicurezza e con standard adeguati.

Il futuro della Rsa e della comunità

Una volta completati i lavori, la Rsa di via dei Cinquecento sarà gestita dall’aggiudicatario della procedura pubblica attualmente in corso. Questo include anche il centro diurno integrato ‘Virgilio Ferrari’ in via dei Panigarola. L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di procedere con la massima sollecitudine per garantire che i servizi per gli anziani siano ripristinati nel minor tempo possibile. La sicurezza e il benessere degli ospiti sono la priorità assoluta, e questo investimento rappresenta un passo fondamentale verso un nuovo inizio per la Rsa Casa per coniugi.