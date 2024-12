Richiesta di partecipazione del sindaco e proposte per il futuro del quartiere.

La richiesta della Lega per Corvetto

La Lega, attraverso il capogruppo Paolo Guido Bassi, ha ufficialmente richiesto una seduta straordinaria del Consiglio di Municipio 4 per affrontare le problematiche emerse nel quartiere di Corvetto. Questo appello è stato sostenuto anche da altri partiti di centrodestra e dal Movimento 5 Stelle, evidenziando un’unità di intenti per il bene della comunità. Bassi ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, auspicando che anche i rappresentanti del centrosinistra possano unirsi a questa iniziativa.

Il rischio dell’oblio

Bassi ha messo in guardia sul rischio che, con il calare dell’attenzione mediatica, i problemi del quartiere possano tornare a essere trascurati. “Non possiamo permettere che le difficoltà di Corvetto vengano dimenticate come in passato”, ha affermato. La richiesta di una seduta straordinaria non è solo un atto formale, ma un’opportunità per portare alla luce le istanze dei cittadini e per discutere proposte concrete per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

La partecipazione del sindaco

Un aspetto cruciale della richiesta è la partecipazione del sindaco Sala. Bassi ha sottolineato che, nonostante non sia obbligato a partecipare, sarebbe un gesto significativo per il territorio. “La presenza del sindaco in aula sarebbe un segnale importante, non solo per noi, ma per tutti i cittadini di Corvetto”, ha dichiarato. La Lega intende presentare una serie di proposte concrete, dimostrando così un impegno attivo e propositivo, piuttosto che attendere passivamente le decisioni della maggioranza.

Un appello alla collaborazione

Infine, Bassi ha lanciato un appello alla collaborazione, auspicando che anche gli esponenti del centrosinistra mostrino la stessa volontà di agire. “Stare all’opposizione ci consentirebbe di aspettare, ma noi vogliamo metterci in gioco per raggiungere risultati virtuosi”, ha concluso. La richiesta di una seduta straordinaria rappresenta quindi un passo importante per il futuro di Corvetto, un quartiere che merita attenzione e interventi concreti.