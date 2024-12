Un gesto di vicinanza e dialogo in un momento di grande dolore e tensione sociale.

Un incontro significativo

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha recentemente incontrato i familiari di Ramy Elgaml, il giovane di 19 anni tragicamente scomparso in un incidente durante un inseguimento con i carabinieri. Questo incontro, richiesto dalla Comunità egiziana di Milano, rappresenta un gesto di grande importanza in un momento di profondo dolore e tensione sociale. Fontana ha dichiarato: “Me l’ha chiesto la Comunità egiziana di Milano e, da padre, ho ritenuto giusto esprimere la mia vicinanza alla famiglia Elgaml”.

Il dolore e la richiesta di pace

All’incontro hanno partecipato non solo i genitori di Ramy, ma anche i suoi zii e il presidente della Comunità, Aly Harhash, insieme al figlio Islem, rappresentante dei giovani. La Comunità aveva chiesto un incontro dopo i disordini avvenuti nella zona di Corvetto, dove Ramy viveva. Fontana ha elogiato l’atteggiamento del padre di Ramy, che, nonostante il dolore, ha invitato a mantenere la calma e a condannare ogni forma di violenza. “Porterà sempre con sé il sorriso solare di Ramy e la sua voglia di vivere”, ha aggiunto il governatore.

Verso un’integrazione autentica

Fontana ha sottolineato l’importanza di un’integrazione autentica che coinvolga tutte le parti in causa. Tuttavia, ha anche ribadito che il rispetto della legalità e delle forze dell’ordine è fondamentale per costruire una vera integrazione. Le forze dell’ordine, ha affermato, sono spesso vittime di un clima sociale teso, un principio condiviso dal padre di Ramy. Questo incontro rappresenta un passo verso il dialogo e la comprensione reciproca, elementi essenziali per affrontare le sfide della convivenza.

I funerali di Ramy Elgaml

Proprio ieri si sono svolti i funerali di Ramy Elgaml presso il cimitero di Bruzzano, dove è stato celebrato il rito islamico alla presenza dell’Imam Mahmoud Asfa. Circa 200 persone hanno partecipato alla cerimonia, tra cui molti giovani che hanno voluto rendere omaggio al ragazzo. Tra i presenti, anche il deputato Aboubakar Soumahoro, il capogruppo del PD in Regione, Pierfrancesco Majorino, e la consigliera Carmela Rozza. Questo evento ha messo in luce la solidarietà della comunità e l’importanza di affrontare insieme il dolore e le difficoltà.