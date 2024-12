Un acceso dibattito sulla mozione di censura porta a un confronto fisico tra i due politici.

Un clima di tensione al Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Lombardia è stato teatro di un acceso confronto che ha sfiorato la rissa, coinvolgendo l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, e il capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino. L’episodio è avvenuto durante la discussione di una mozione di censura nei confronti di La Russa, accusato di aver pronunciato frasi ritenute offensive in precedenti sedute. La tensione è salita quando Majorino ha spintonato l’assessore, strappandogli il microfono dalle mani, un gesto che ha scatenato una reazione immediata.

Le parole che accendono gli animi

Durante il dibattito, La Russa ha accusato le opposizioni di avere una “matrice violenta” risalente agli anni Settanta, un’affermazione che ha provocato l’ira di Majorino. L’assessore ha continuato il suo intervento, sottolineando il presunto coraggio degli antenati del suo avversario, insinuando che Majorino non avesse il coraggio di affrontare il dibattito a viso aperto. La situazione è degenerata quando La Russa ha esclamato: “Tornatene al Corvetto”, un commento che ha spinto Majorino a reagire fisicamente.

Le conseguenze di un confronto acceso

Il rapido intervento di altri membri del Consiglio ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La seduta è stata sospesa per permettere una valutazione della situazione e per esaminare il video dell’incidente, al fine di decidere eventuali sanzioni per i protagonisti dello scontro. Questo episodio mette in luce non solo la crescente tensione politica in Lombardia, ma anche la fragilità del dialogo tra maggioranza e opposizione, in un contesto dove le parole possono facilmente trasformarsi in atti di violenza.