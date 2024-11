L'assessore al Welfare della Lombardia propone soluzioni per migliorare la sanità pubblica

Il contesto della sanità lombarda

La sanità in Lombardia sta attraversando un periodo di grande trasformazione e sfide. Recentemente, durante il Life Science24 Forum di Assolombarda, l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha affrontato il tema dei medici gettonisti, sottolineando l’importanza di attuare una legge nazionale che regoli il loro impiego. Questa legge, approvata lo scorso anno, mira a garantire che le cooperative e i gettonisti non siano più utilizzati in modo indiscriminato su tutto il territorio italiano. Bertolaso ha affermato che la Lombardia è l’unica regione che ha rispettato questa normativa, evidenziando la necessità di un approccio uniforme in tutto il paese.

Le conseguenze dell’impiego dei gettonisti

Secondo Bertolaso, l’uso dei medici gettonisti non risolve i problemi della sanità, ma anzi, può aggravare la situazione. Ha riportato un aneddoto di un assessore di una regione limitrofa, il quale ha rivelato che l’eliminazione dei gettonisti porterebbe alla chiusura di molti ospedali. Questo scenario mette in luce le difficoltà che affrontano le strutture sanitarie, costrette a fare affidamento su un sistema che non sempre garantisce qualità e continuità nelle cure. La presenza di medici gettonisti, infatti, può portare a una mancanza di stabilità e di fiducia nel servizio sanitario, con ripercussioni dirette sulla salute dei cittadini.

Proposte per un futuro migliore

Per affrontare queste problematiche, Bertolaso ha proposto di motivare e supportare i medici e gli infermieri che lavorano negli ospedali pubblici. È fondamentale creare un ambiente di lavoro che permetta ai professionisti di esprimere al meglio le proprie capacità, senza sentirsi umiliati o penalizzati. L’assessore ha sottolineato l’importanza di valorizzare il personale sanitario, che lavora instancabilmente per garantire la salute della popolazione. Solo attraverso un adeguato supporto e una riorganizzazione del sistema si potrà garantire un servizio sanitario di qualità, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini lombardi e non solo.