Incontro a Pieve Emanuele per sostenere i diritti dei lavoratori e fermare i licenziamenti.

Un incontro significativo per i diritti dei lavoratori

Recentemente, in piazza a Pieve Emanuele, si è svolto un incontro cruciale per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori. La situazione attuale, caratterizzata da una procedura di licenziamento collettivo, ha mobilitato non solo i dipendenti, ma anche le istituzioni e le forze politiche locali. Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, ha sottolineato l’importanza di fermare questa procedura, evidenziando che l’azienda non si trova in uno stato di crisi. Questo aspetto è fondamentale per comprendere la gravità della situazione e l’urgenza di trovare una soluzione.

La mozione approvata in Consiglio regionale

Durante l’audizione in Commissione Attività Produttive, è emersa la necessità di un intervento tempestivo da parte della Regione Lombardia. La mozione, approvata all’unanimità, impegna le istituzioni a ritirare la procedura di licenziamento collettivo e a garantire la continuità delle attività produttive. Questo è un passo importante non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per le loro famiglie e per l’intera comunità, che rischia di subire le conseguenze di una chiusura degli stabilimenti.

La dignità dei lavoratori al centro del dibattito

Nicola Di Marco ha ribadito che i dipendenti non sono “pacchi postali” da spostare a piacimento, ma persone con storie e famiglie. La dignità dei lavoratori deve essere al centro di ogni discussione riguardante il loro futuro. La mobilitazione dei lavoratori ha dimostrato un grande senso di unità e determinazione, e il sostegno delle istituzioni è fondamentale per garantire che le loro voci vengano ascoltate. La comunità di Pieve Emanuele ha dimostrato di essere solidale, e questo è un segnale positivo per il futuro.