Riflessioni sulla violenza di genere e il silenzio della mafia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il coraggio di una madre contro il sistema mafioso

Lea Garofalo è diventata un simbolo di coraggio e resistenza nella lotta contro la mafia e il patriarcato. La sua storia, tragicamente segnata dalla violenza, ci ricorda quanto sia importante continuare a parlare di queste tematiche, specialmente in occasioni significative come la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lea, madre di una giovane ragazza, ha scelto di ribellarsi al sistema mafioso che la circondava, cercando di garantire un futuro migliore per sua figlia. Questa scelta le è costata la vita, ma ha anche acceso una luce su un problema che continua a persistere nella nostra società.

Il silenzio della mafia e il patriarcato

La mafia non è solo un’organizzazione criminale; è anche un sistema di valori patriarcali che perpetua il silenzio e la paura. Come sottolineato da Paola Pollini, Presidente della Commissione regionale Antimafia, il patriarcato è profondamente radicato all’interno di queste organizzazioni. La storia di Lea Garofalo è emblematica di questo fenomeno: abbandonata dalla sua stessa famiglia e costretta a vivere nel terrore, la sua voce è stata silenziata in modo brutale. Tuttavia, il suo sacrificio non deve essere dimenticato. È fondamentale continuare a raccontare la sua storia e a denunciare le ingiustizie che molte donne affrontano quotidianamente.

Un impegno collettivo per il cambiamento

In occasione della cerimonia commemorativa di Lea Garofalo, tenutasi al Giardino Lega Garofalo a Rho, è emerso un messaggio chiaro: non possiamo smettere di parlare di queste problematiche. La lotta contro la mafia e la violenza di genere richiede un impegno collettivo. È essenziale che le istituzioni, le associazioni e i cittadini si uniscano per creare un ambiente in cui le donne possano sentirsi al sicuro e libere di esprimere le proprie opinioni. Solo attraverso la consapevolezza e l’educazione possiamo sperare di sradicare il patriarcato e il silenzio che circondano la mafia.