Il sindaco Beppe Sala invita a riflettere sulle responsabilità politiche in vista delle elezioni.

Un appello alla responsabilità politica

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha recentemente lanciato un appello ai partiti e ai comitati civici, sottolineando l’importanza di prendere decisioni concrete per il futuro della città. In un contesto di crescente tensione riguardo al disegno di legge “Salva Milano”, Sala ha messo in guardia gli ambientalisti e i politici di sinistra, invitandoli a riflettere sulle loro posizioni in vista delle elezioni che si terranno tra due anni. “Se si vuole governare, bisogna avere il coraggio di fare delle cose per cambiare la città”, ha affermato, evidenziando la necessità di un impegno attivo piuttosto che una continua opposizione.

Il disegno di legge “Salva Milano” e le reazioni

Il “Salva Milano”, approvato alla Camera con il sostegno di diverse forze politiche, ha suscitato forti polemiche. Mentre il centrodestra e il Partito Democratico hanno sostenuto il provvedimento, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra si sono opposti, evidenziando le preoccupazioni legate all’urbanistica e alla sostenibilità. Sala ha difeso la legge, affermando che le azioni intraprese sono state sempre nel rispetto della legalità e per il bene della città. Tuttavia, ha anche riconosciuto la necessità di rinnovare il Piano di Governo del Territorio (Pgt) alla luce delle recenti inchieste e delle polemiche.

Il ruolo della magistratura e la rigenerazione urbana

In merito alle inchieste sull’urbanistica, Sala ha espresso la sua posizione, affermando di non essere d’accordo con alcune valutazioni della magistratura. Ha sottolineato che il lavoro svolto negli ultimi anni, sia dalla sua giunta che da quella di Giuliano Pisapia, è stato orientato verso la rigenerazione urbana, in particolare nelle periferie. “Ci sentiamo totalmente in buona fede e se tornassi indietro non cambierei approccio”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo con la cittadinanza e le istituzioni.