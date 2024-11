La kermesse 'Librincorte' solleva polemiche e richieste di revoca della concessione.

La fiera ‘Librincorte’ e le sue implicazioni

La kermesse ‘Librincorte’, in programma per il 23 novembre presso il salone polifunzionale di via Gramsci a Opera, ha già sollevato un acceso dibattito. L’evento, dedicato a case editrici di estrema destra, è stato concesso in tempi record dal commissario prefettizio, suscitando l’indignazione di molti cittadini e associazioni locali. La notizia, diffusa da ‘Memoria antifascista’, ha messo in luce la rapidità con cui il Comune ha trovato una nuova location dopo la revoca della precedente, l’abbazia di Mirasole, a causa dei contenuti controversi degli editori partecipanti.

Chi sono gli editori coinvolti?

Tra gli editori che parteciperanno all’evento, spiccano nomi come ‘Passaggio al bosco’ e ‘Ar’. La prima, nota per la vendita di “riproduzioni fedeli di lampade naziste”, ha attirato l’attenzione per la sua proposta editoriale. Dall’altra parte, ‘Ar’ è stata fondata da Franco Freda, figura storica di Ordine Nuovo, e tra i partecipanti figura anche Maurizio Murelli, editore di Aleksandr Dugin, noto ideologo russo. Questi legami hanno alimentato le polemiche, portando a richieste di revoca della concessione da parte di ‘Memoria antifascista’, che chiede al commissario di intervenire.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

La comunità di Opera si è mobilitata contro l’evento, con manifestazioni e appelli per fermare la fiera. Le associazioni antifasciste hanno espresso preoccupazione per la legittimazione di ideologie estremiste in uno spazio pubblico. Il commissario prefettizio, rappresentante diretto dello Stato, si trova ora a dover gestire una situazione delicata, in cui la libertà di espressione si scontra con la necessità di proteggere i valori democratici. La questione solleva interrogativi su come le istituzioni locali gestiscano eventi che possono minacciare la coesione sociale e il rispetto dei diritti umani.