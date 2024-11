Gino, attivista albanese, arrestato in Francia su richiesta dell'Ungheria per presunti reati politici.

Il contesto dell’arresto di Gino

Rexhino Abazaj, noto come Gino, è un attivista albanese di 32 anni, arrestato in Francia su mandato d’arresto emesso dall’Ungheria. Gino ha vissuto in Lombardia sin dall’età di tre anni, dove ha sviluppato un forte impegno politico e sociale, partecipando attivamente a movimenti antifascisti. La sua cattura ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra i sostenitori dei diritti umani e i suoi compagni di lotta, in particolare Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, che ha espresso la sua solidarietà attraverso i social media.

Le accuse e il contesto politico

Le autorità ungheresi accusano Gino di aver partecipato a violenze durante una contro-manifestazione antifascista a Budapest, avvenuta a febbraio 2023. Questo evento ha visto la presenza di gruppi neonazisti, e le tensioni tra le due fazioni hanno portato a scontri. Gino non è l’unico coinvolto: anche Ilaria Salis ha affrontato accuse simili e ha trascorso un anno in carcere in Ungheria. La situazione di Gino è complicata dalla sua lunga residenza in Italia, dove ha cercato di ottenere la cittadinanza, ma ha incontrato ostacoli a causa di segnalazioni di polizia legate al suo attivismo.

Le implicazioni dell’estradizione

La questione dell’estradizione di Gino in Ungheria solleva interrogativi significativi riguardo ai diritti umani e alla giustizia. I giudici francesi dovranno decidere se concedere l’estradizione, tenendo conto delle condizioni del sistema penitenziario ungherese, che sono state oggetto di critiche internazionali. Un precedente importante è rappresentato dal caso di Gabriele Marchesi, che ha visto i giudici italiani negare l’estradizione a causa delle condizioni degradanti delle carceri ungheresi. La situazione di Gino potrebbe seguire un percorso simile, ma la pressione politica e le dinamiche internazionali rendono la sua situazione ancora più complessa.

Solidarietà e mobilitazione

La mobilitazione per Gino è già iniziata, con attivisti e sostenitori dei diritti umani che chiedono la sua liberazione e il rifiuto dell’estradizione. Ilaria Salis ha sottolineato l’importanza della solidarietà politica, affermando che la lotta di Gino è una lotta per i valori antifascisti e per il rispetto dei diritti umani. La sua vicenda è emblematicamente legata a una più ampia battaglia contro il razzismo e l’intolleranza, che continua a manifestarsi in Europa. La comunità internazionale osserva con attenzione, e il destino di Gino potrebbe avere ripercussioni significative sulla percezione dei diritti umani in Ungheria e oltre.