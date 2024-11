Il Comune di Milano stima un recupero record delle sanzioni nel prossimo anno.

Un bilancio in crescita per il Comune di Milano

Il Comune di Milano si prepara a un 2025 ricco di novità, con previsioni di entrate che sfiorano i 350 milioni di euro. Questo incremento è principalmente attribuibile alle sanzioni per violazioni del codice della strada, che si prevede raggiungano i 275 milioni, con un aumento di 15 milioni rispetto al 2024. Questo trend positivo segna un ritorno ai livelli pre-pandemia, quando nel 2019 le entrate da sanzioni ammontavano a 271 milioni.

Il recupero delle sanzioni pregresse

Un aspetto interessante del bilancio è l’impennata nel recupero delle sanzioni non pagate degli anni precedenti. Si stima che il recupero passerà da 1 milione nel 2024 a ben 10 milioni nel 2025. Questo aumento significativo è il risultato di una strategia più incisiva da parte delle autorità locali, che mira a garantire il rispetto delle normative e a migliorare la sicurezza stradale. Le spese per la sicurezza, che ammontano a 37,7 milioni, sono anch’esse in crescita, evidenziando l’impegno del Comune nel garantire un ambiente urbano più sicuro.

Le principali fonti di sanzioni

Ma quali sono le principali fonti di queste sanzioni? Circa il 46% delle multe è comminato a veicoli con targhe milanesi, con un’alta incidenza di violazioni relative alle aree B e C, oltre alla sosta sul verde. Le sanzioni per sosta irregolare rappresentano una parte significativa, con il 28% delle multe derivanti da soste non autorizzate. Inoltre, il 7% delle sanzioni è generato da telecamere fisse, utilizzate per monitorare la velocità e il rispetto dei semafori. Questi dati evidenziano l’importanza di una gestione attenta del traffico e delle soste, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per migliorare la qualità della vita urbana.

Destinazione delle entrate da sanzioni

Le entrate derivanti dalle sanzioni non vengono destinate a fini generici, ma sono vincolate per specifici interventi. Nel 2024, il Comune ha previsto 34 milioni per la manutenzione delle strade e della segnaletica, 24 milioni per l’illuminazione e 17 milioni per il controllo e l’educazione stradale. Queste misure sono fondamentali per garantire un’infrastruttura stradale sicura e funzionale, contribuendo così a ridurre il numero di incidenti e a promuovere una cultura del rispetto delle regole.