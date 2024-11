Il sindaco Beppe Sala presenta un piano straordinario per la casa a Milano, puntando su soluzioni industrializzate.

Un progetto ambizioso per la casa a Milano

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha recentemente svelato un piano straordinario per affrontare la questione abitativa nella metropoli lombarda. Questo progetto, denominato Energiesprong Milano, si propone di recuperare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso soluzioni industrializzate e prefabbricate. L’obiettivo è chiaro: trasformare le abitazioni esistenti in case a zero emissioni, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

La situazione abitativa a Milano

La questione abitativa è un tema cruciale per Milano, come per molte altre grandi città internazionali. Il sindaco ha sottolineato che l’amministrazione comunale sta lavorando attivamente per affrontare questa sfida. Il piano prevede la realizzazione di 10.000 alloggi in locazione permanente a canone calmierato, ma si concentra anche sul recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Attualmente, Milano dispone di un patrimonio significativo di circa 60.000 appartamenti popolari, molti dei quali necessitano di interventi di manutenzione e riqualificazione.

Innovazione e sostenibilità

Il progetto Energiesprong Milano si distingue per il suo approccio innovativo. Attraverso l’uso di materiali sostenibili, sistemi di riscaldamento intelligenti e soluzioni prefabbricate per le facciate, si punta a ridurre i tempi e i costi degli interventi. Questo approccio non solo migliorerà l’efficienza energetica degli edifici, ma permetterà anche di realizzare una riqualificazione profonda e replicabile su larga scala. Le analisi e i progetti preliminari che verranno elaborati serviranno come modelli operativi pronti all’uso, in linea con gli obiettivi ambientali prefissati dall’amministrazione.