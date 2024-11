Franco Lucente chiarisce la situazione del servizio ferroviario regionale in Lombardia.

Le fake news sul servizio ferroviario lombardo

Negli ultimi giorni, la Lombardia è stata al centro di un acceso dibattito riguardante il servizio ferroviario regionale. L’assessore ai Trasporti, Franco Lucente, ha deciso di intervenire per smentire categoricamente le notizie che circolano, definite da lui stesso come “fake news”. Secondo Lucente, le affermazioni riguardanti i presunti tagli alle corse ferroviarie sono infondate e prive di qualsiasi riscontro ufficiale.

La posizione della Regione Lombardia

Lucente ha chiarito che la Regione Lombardia non ha mai discusso di ridimensionamenti o tagli al servizio ferroviario. “Sarei curioso di sapere quali sono le fonti alle quali attinge la sinistra”, ha affermato, sottolineando che per avere informazioni accurate sarebbe stato sufficiente contattare direttamente l’assessore. La Regione, in collaborazione con Trenord e Rfi, ha avviato numerosi tavoli di confronto per migliorare il servizio, con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta e garantire un trasporto pubblico efficiente.

Interventi e razionalizzazione del servizio

Lucente ha anche evidenziato che, sebbene non ci siano tagli previsti, si sta considerando una razionalizzazione dell’offerta ferroviaria. Questo implica l’implementazione di interventi mirati per migliorare l’efficienza del servizio. Ogni giorno, la rete ferroviaria lombarda gestisce circa 3400 corse, un numero che include non solo il servizio regionale e suburbano di Trenord, ma anche le corse interregionali e di lunga percorrenza. L’assessore ha ribadito l’importanza di decongestionare il nodo milanese, per garantire un servizio adeguato alle esigenze degli utenti.

Infine, Lucente ha messo in guardia contro le conseguenze delle notizie infondate, che possono generare preoccupazioni inutili tra i cittadini lombardi. “Chi diffonde notizie non verificate crea danni a un intero sistema”, ha affermato, esprimendo la necessità di un’informazione corretta e responsabile. La trasparenza e la comunicazione diretta sono fondamentali per mantenere la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico.