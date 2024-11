Il deputato di Fratelli d'Italia chiede un intervento immediato per sgomberare una nuova baraccopoli.

La situazione attuale delle baraccopoli a Milano

Negli ultimi giorni, la periferia di Milano ha visto la nascita di una nuova baraccopoli, precisamente in via Pestagalli, accanto alla linea ferroviaria. Questo insediamento abusivo, che si è sviluppato rapidamente, ha attirato l’attenzione del deputato milanese di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, il quale ha espresso preoccupazione per la situazione. La presenza di una tenda, che in soli quindici giorni si è trasformata in una baracca in legno, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla salute dei residenti, in particolare dei minori.

La richiesta di intervento del deputato

De Corato ha richiesto un intervento immediato da parte del Comune di Milano, sottolineando l’importanza di uno sgombero tempestivo. “È fondamentale garantire la sicurezza dell’area e tutelare i minori presenti”, ha dichiarato. La presenza di un passeggino, rinvenuto tra le baracche, evidenzia la probabile presenza di bambini piccoli, il che rende la situazione ancora più urgente. Il deputato ha chiesto anche l’abbattimento della baracca e la messa in sicurezza dell’area tramite la chiusura del cancello.

Un problema ricorrente nella città

Questa non è la prima volta che Milano si trova a fronteggiare situazioni simili. Circa dieci anni fa, un’occupazione analoga aveva portato alla formazione di un villaggio di baracche con oltre 150 persone, che fu sgomberato dopo un incendio devastante. La storia sembra ripetersi, e De Corato ha messo in guardia sulla necessità di un intervento dei Servizi Sociali per verificare la presenza di minori e garantire la loro tutela. La questione delle baraccopoli è complessa e richiede un approccio coordinato tra le autorità locali e i servizi sociali per affrontare le problematiche legate all’immigrazione e alla povertà.